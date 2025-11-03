Sevilla cuenta con 15 zonas de riesgo por ruido intenso

Una joven cruza en la confluencia de Luis Montoto con Luis de Morales y Kansas City.

Visto bueno. La Gerencia de Urbanismo ha aprobado definitivamente el Mapa Estratégico de Ruido (Merse), que consolida al tráfico como principal generador de contaminación acústica en Sevilla, especialmente en zonas residenciales densamente pobladas y en barrios con intenso flujo de vehículos. La actualización de este diagnóstico, realizado por la consultora Inerco Acústica, abarca el término municipal y los principales distritos de la capital.

La estimación para las diferentes franjas horarias (día, tarde y noche) muestra que el tráfico rodado supera a la industria y al transporte ferroviario o aéreo como factor principal de contaminación acústica urbana. El estudio, encargado para dar respuesta a la cuarta fase de la Estrategia Europea de Evaluación y Gestión del Ruido Ambiental, ha identificado quince zonas de conflicto prioritarias donde los niveles sonoros no sólo exceden los umbrales fijados por la normativa, sino que también representan un riesgo potencial para la salud y el bienestar de los sevillanos, así como para edificios sanitarios y educativos.

“En la aglomeración de Sevilla, un 10% de la población se encuentra sometido a niveles sonoros por encima de los 65 decibelios durante el periodo diurno y más de un 25% a valores superiores a los 55 decibelios en horario nocturno”, advierte el documento. Estas cifras reflejan la necesidad de poner en marcha medidas eficientes y sostenidas en el tiempo para reducir el impacto del ruido ambiental en la ciudad y sus efectos perniciosos para la salud y el bienestar de la población.

Los resultados del estudio especifican que, durante los periodos de mayor tráfico, hasta un 70% de la superficie urbana experimenta niveles sonoros por encima de 55 dB(A), llegando a superarse los 75 dB(A) en un 2% del territorio evaluado. Estos datos son especialmente significativos en distritos como Cerro-Amate, San Pablo–Santa Justa, Nervión y Macarena, donde la densidad de población y la configuración viaria incrementan la exposición al ruido.

En términos de impacto sobre edificios sensibles, se han detectado más de 40 centros sanitarios y alrededor de 350 centros docentes sometidos a valores superiores a los 60 dB(A) en horario combinado de día y tarde. Además, la ordenación de los focos de conflicto acústico integra también las servidumbres asociadas a grandes ejes viarios como la SE-30, la A-4 o la AP-4, así como corredores ferroviarios y áreas industriales que, aunque de menor impacto general respecto al tráfico viario, requieren acciones correctivas específicas en su entorno inmediato.

ZONAS DE CONFLICTO Y ZONAS TRANQUILAS

De manera detallada, el estudio sobre el ruido pone el foco en 15 zonas denominadas de conflicto prioritarias donde los niveles de ruido superan los límites establecidos, principalmente debido al tráfico viario y, en algunos casos, a la actividad industrial.

Algunas de estas zonas incluyen:

· Calle Estrella Canopus, con influencia de la SE-20 y la zona industrial colindante.

· Ronda Urbana Norte (SE-30) y sus accesos principales.

· Diversas avenidas en el distrito Macarena.

· El anillo de Circunvalación Interior (Norte) del centro histórico.

· Áreas en San Pablo–Manuel del Valle.

· Secciones de la SE-30 (Noreste y Sudeste).

· Avenidas del distrito Nervión.

· Ronda de Triana.

· Calles y avenidas en Los Remedios.

· Avenida Juan Pablo II, con aportación también de fuentes industriales del Puerto de Sevilla.

· Calles en el área de Nuestra Señora de las Mercedes-Cardenal Bueno Monreal.

· Zona de Puerto del Escudo -Avenida de los Gavilanes -Ingeniero de la Cierva.

· Avenida de la Paz, con impacto del tráfico viario y los polígonos industriales Hytassa y Su Eminencia.

· La Autovía del Sur (A-4) en su zona Sur.

Las superaciones en estas zonas pueden llegar a ser de hasta 5 dBA en periodos día y tarde, y más de 7 dBA o incluso 15 dBA en el periodo noche. Las medidas de mitigación propuestas para estas zonas se centran en la gestión del tráfico (fomento de vehículos de bajas emisiones, movilidad sostenible, transporte público) y la implementación de barreras acústicas donde sea factible.