Una sevillana que vive en Italia lanza una reflexión a aquellos que dicen no entender el acento andaluz: "Abro melón"

TikTok es una red social por la que se mueve mucha información, pero por la que también los usuarios se expresan sobre temas que les han parecido interesantes, controversiales o simplemente curiosos. Este es el caso de @sinacastro, una usuaria de TikTok sevillana, que actualmente lleva ocho años viviendo en Milán, Italia. Ella ha compartido en su perfil de TikTok un vídeo en el que reflexiona acerca del acento andaluz.

Como ella misma expresa, "probablemente voy a abrir un melón" ya que esto es un tema algo controversial. Los andaluces siempre se han quejado de que en algunas partes de España se diga que el acento andaluz no se enciende, exactamente esto de lo que ha hablado @sinacastro en su perfil. Según ella, "llevo ocho años viviendo en Milán, hay españoles que dicen que a los andaluces no se les entiende, pero luego vienen aquí a Italia dos días y dicen que el italiano se entiende perfectamente".

Castro continúa explicando que no entiende cómo es posible que alguien no entienda un dialecto de su propio idioma, y, sin embargo, dice comprender estupendamente un idioma extranjero que, por mucho que se parezca al propio, tiene unas estructuras gramaticales y un vocabulario totalmente distintos.

Aunque el italiano no sea un idioma muy alejado al español (ambos provienen del latín) es diferente e incluso puede darnos algunas confusiones. Como esta usuaria, explica, el italiano no es el alemán, por ejemplo, que no tiene absolutamente nada que ver con el idioma español, Pero si subraya que el italiano tiene "falsos amigos" y una gramática bastante complicada cosa que nos puede llegar a confundir.

"Me extraña que tú entiendas mucho más el italiano que el andaluz. Si vamos por simpatía, sí que podría entenderse". Termina diciendo.

Son más de 120 comentarios los que ha tenido este vídeo, entre ellos, uno al que la usuaria ha dedicado un vídeo aparte. Este comentario dice lo siguiente: "A ver yo creo que si hablas valenciano/catalán sí se entiende más el italiano que ciertos dialectos andaluces, básicamente porqué se parece más el catalán al italiano, al menos el vocabulario". Ella ha respondido a este vídeo diciendo: "Si un catalán habla español y un andaluz habla español, ¿no es más fácil que se entiendan entre ellos?".