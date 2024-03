Una empresa sevillana destaca en el Parlamento Europeo como ejemplo de la Nueva Bauhaus

La reconocida empresa sevillana Rocknrolla Producciones tomó el pasado 21 de febrero un papel protagonista en el Parlamento Europeo durante el evento Music@NEB: Sounding out Opportunities for Music in the New European Bauhaus. Este encuentro, organizado por el Consejo Europeo de la Música (European Music Council) en colaboración con el Grupo de Amistad de los Creadores Culturales (Cultural Creators Friendship Group) y el Grupo de Amistad de la Nueva Bauhaus Europea, congregó en el Parlamento Europeo a responsables políticos y representantes clave del sector musical junto a presentaciones y debates enfocados en investigar el papel de la música dentro de la Nueva Bauhaus Europea.

Esta iniciativa de la Unión Europea tiene como objetivo fomentar la integración de sostenibilidad, estética e inclusión social en la arquitectura y el diseño europeos.

Durante el evento, Erica Romero, representante de Rocknrolla Producciones, destacó por su presentación sobre los avances en sostenibilidad y tecnología en la industria musical.

Los proyectos presentados, especialmente los implementados en las salas de conciertos Sala X y La2 de Sevilla, así como en el festival ElectroLunch, reflejan un compromiso firme con la innovación y la sostenibilidad ambiental. Estos incluyen el uso de nuevas tecnologías de iluminación, materiales sostenibles, electricidad reutilizable y formatos de live streaming, contribuyendo a la creación de espacios de música inteligentes.

El acto fue inaugurado con las palabras del eurodiputado Marcos Ros Sempere, ponente del PE para la Nueva Bauhaus Europea, quien destacó: "La música es cultura, diversidad e innovación. Queremos potenciar su papel en la transformación de nuestros espacios vitales y experiencias". De este mensaje se hicieron eco otros miembros destacados del Parlamento Europeo, incluyendo a Željana Zovko, Laurence Farreng e Ibán García del Blanco, que estuvieron presentes ese día. Este mensaje marcó la pauta del resto del evento, en el que se hizo cada vez más evidente que el sector musical ha defendido los principios de inclusividad y sostenibilidad desde hace tiempo.

A lo largo de la jornada, los participantes identificaron diversas oportunidades para que la música contribuya a la nueva Bauhaus europea, por ejemplo, a través de conceptos de diseño experimentales, iniciativas de compromiso comunitario y prácticas sostenibles dentro del sector musical. Durante el programa destacaron presentaciones y debates que exploraron el papel de la música en la Nueva Bauhaus Europea. Entre los participantes se encontraron Hajo Toppius de Selbstgebaute Musik (Berlín) y Wim Wabbes, Presidente de la Red de Jazz Europea, quienes compartieron perspectivas innovadoras y prácticas sostenibles aplicables al sector musical.

Los proyectos de Rocknrolla Producciones no solo han sido reconocidos por su innovación y compromiso con la sostenibilidad, sino que también han recibido premios por parte del Ministerio de Cultura y Deporte en 2021 y financiación de la Junta de Andalucía a través de los fondos Next Generation destinados a la cultura.