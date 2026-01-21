Los sevillanos copan casi un tercio de las denuncias por negligencias médicas en Andalucía

Sevilla lidera, un año más, las denuncias por presuntas negligencias médicas en Andalucía y concentra casi un tercio del total de quejas registradas en la comunidad. Según la memoria 2025 de la Asociación El Defensor del Paciente, a la que este periódico ha tenido acceso, la provincia acumuló 816 reclamaciones, lo que supone aproximadamente el 30% de las 2.730 denuncias contabilizadas en toda Andalucía. Esta cifra representa, además, un incremento del 3,9% respecto a 2024, cuando se registraron 785 casos. Málaga ocupa el segundo lugar con 753 denuncias, seguida de Córdoba (402), Cádiz (293), Granada (185), Almería (122), Jaén (89) y Huelva (70).

El aumento de denuncias en Sevilla confirma una tendencia creciente que se aproxima al máximo histórico alcanzado en 2022, cuando se contabilizaron 825 reclamaciones. La saturación de la atención sanitaria, las listas de espera quirúrgicas y los errores en especialidades como cirugía general, urgencias, traumatología y ginecología y obstetricia concentran la mayor parte de las quejas presentadas por los pacientes.

El informe revela un patrón preocupante: los hospitales más denunciados no siempre coinciden con aquellos que acumulan mayor número de reclamaciones en los servicios de urgencias, lo que pone de manifiesto problemas estructurales distintos según el ámbito asistencial. En Andalucía, el Hospital Universitario Virgen del Rocío encabeza la lista de reclamaciones, seguido por el Hospital Regional Universitario de Málaga y el Hospital Universitario Virgen de la Victoria. En el ranking nacional de quejas en urgencias, solo el Hospital Virgen Macarena aparece entre los diez primeros, ocupando el octavo puesto.

El Defensor del Paciente alerta sobre el deterioro de las plantillas sanitarias, describiendo un escenario de “continuo malestar, estrés y agotamiento” entre médicos y personal de enfermería, agravado por deficiencias estructurales como el hacinamiento, la falta de recursos, el número insuficiente de camas y las prolongadas esperas. La asociación califica la situación de la sanidad andaluza como de "alerta roja".

Entre los episodios más graves registrados en 2025 destaca la crisis de los cribados de cáncer de mama, que afectó a más de 2.000 mujeres. La demora en la comunicación de los resultados obligó a muchas pacientes a recurrir a la sanidad privada para obtener un diagnóstico, con consecuencias fatales en algunos casos. Este episodio provocó la dimisión de la consejera de Salud y fue remitido a la Fiscalía, evidenciando las grietas del sistema sanitario andaluz.

En términos globales, Andalucía se mantiene como la segunda comunidad autónoma con mayor número de casos de presunta negligencia médica en España, con 2.730 reclamaciones, un 8% más que en 2024, de las cuales 165 terminaron con resultado de fallecimiento. La lista de espera quirúrgica es la más extensa del país: 191.034 pacientes aguardan una intervención, con una demora media de 160 días, más de 100 días por encima de comunidades como Madrid o el País Vasco. Traumatología, oftalmología, cirugía general y digestiva y cirugía plástica concentran la mayoría de estos retrasos.

El informe también cuestiona la estrategia de la Junta de Andalucía de externalizar servicios sanitarios como solución temporal a las listas de espera. El acuerdo marco con empresas privadas, con un coste de 231 millones de euros, no ataca el problema de fondo: la escasez de especialistas. La falta de radiólogos, médicos de familia y otros profesionales clave se vincula directamente con el aumento de muertes por cáncer, infarto y otras patologías graves.

A nivel nacional, los datos de El Defensor del Paciente marcan un récord histórico, con 14.986 denuncias por presunta mala praxis en 2025, una media de 41 reclamaciones diarias, 951 de ellas con resultado de muerte. La saturación de la atención primaria, las listas de espera y la presión sobre los hospitales figuran como factores determinantes en el incremento de errores médicos y negligencias.

El informe concluye que estas cifras no son solo estadísticas, sino el reflejo de un sistema sanitario al límite, con pacientes y profesionales atrapados en un ciclo de espera, sobrecarga y riesgo, mientras las soluciones adoptadas siguen siendo parciales y no abordan la raíz de la crisis.