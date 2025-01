Hasta siete horas de espera en Urgencias: pacientes sin asientos y salas llenas

Apenas unos minutos para el triaje y hasta siete horas de espera para ser atendido por el médico de Urgencias.

Esta es la situación que han denunciado varios pacientes a este periódico que se vivió en la tarde-noche del martes en el Hospital Virgen Macarena y que acabó con muchos usuarios presentando hojas de reclamaciones por esperas “interminables” en una sala de espera “completamente llena” y “sin ni siquiera sitio para que se pudieran sentar los enfermos”.

“Entramos en las Urgencias a las 20:30 horas y no la pasaron a una primera consulta hasta las 3:15”, denuncia el familiar de una de las pacientes afectadas por esta demora que describe que, desde que su mujer fue vista en el triaje al poco tiempo de llegar, no fue reconocida por un médico hasta siete horas más tarde. “Y eso porque yo no paré de protestar”, afirma. Tras las posteriores pruebas, su estancia en Urgencias se alargó hasta bien entrado el día siguiente.

Su caso es sólo un ejemplo. De hecho, según su testimonio, fueron varios los usuarios los que presentaron reclamaciones animados por los profesionales al entender que una demora tan excesiva debía quedar registrada para evitar que se repitiese. “Ellos también estaban desesperados. Nos decían que pusiéramos hojas de reclamaciones, que no podían hacer más”, indica el mismo usuario, que achaca esta situación a “la mala organización” del servicio. “Estaban todas las consultas abiertas, con médicos en todas ellas, pero aún así, no se llegaba”, apostilla.

Otro paciente ha denunciado igualmente a este periódico el “caos” vivido la tarde del martes en las Urgencias del hospital. “No había ni sitios para que se pudieran sentar los enfermos. En mi vida he visto un caos igual”, aseguraba en declaraciones en este medio. Según su testimonio, los pacientes a la espera de ser atendidos se mezclaban con los que esperaban subir a planta. “¿No podían pasar a estas personas a otra sala de espera y quitarlas del bullicio de la puerta de Urgencias”?, se pregunta.

Las mismas quejas también han saltado a las redes sociales, donde se han difundido imágenes de una sala de espera llena y en las que se pueden ver pacientes sentados en el suelo por falta de asientos disponibles.

Fuentes hospitalarias sostienen que “está siendo complicado el inicio de semana con la subida de incidencia de infecciones respiratorias”. Asimismo, confirman que el pasado martes se registró “una mayor frecuentación de usuarios en el área de Urgencias” debido fundamentalmente al incremento de estas patologías. No obstante, precisan que “el hospital cuenta con su plan de alta frecuentación que establece las medidas necesarias para dar respuesta a estos incrementos de la demanda asistencial habituales en esta época del año y se está dando a los usuarios la respuesta que precisan en cada momento”.

Hasta ahora, la media habitual de urgencias atendidas en este hospital es de unos 470 pacientes al día, según las fuentes oficiales consultadas

Con todo, personal sanitario que trabaja en los servicios de Urgencias señalan que, pese a lo que pueda parecer, todavía no se ha alcanzado el pico de infecciones respiratorias que suelen llenar este área. De hecho, se espera que la incidencia comience a dispararse en unas dos semanas, según calcula la Consejería de Salud, sobre todo, si se mantiene la bajada de temperaturas, y porque será cuando comiencen a salir a la luz todos los contactos entre familiares que se han producido durante las fiestas navideñas.