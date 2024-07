Siete perros buscan hogar en Sevilla después del cierre de esta protectora

“Hopedogs. Los últimos del refugio”, es el proyecto surgido a raíz del cierre de la protectora Ayandena. Viene de la mano de las sevillanas Paula y Rocío que, desde el desenlace del lugar en el que trabajaban como voluntarias, no han dejado de buscar un hogar para todos los animales que vivían transitoriamente en él. Después de conseguir que muchos de ellos fuesen adoptados, ahora sólo queda siete perros sin casa. Ellos son los últimos del refugio.

“Tras una serie de idas y venidas, los propietarios del refugio decidieron cerrarlo”, cuentan las promotoras de esta iniciativa en un comunicado para visibilizar la situación vivida. “Nosotras apenas llevábamos un año de voluntarias, tiempo suficiente para crear un vínculo con todos aquellos animales “. Ante el anuncio del cierre, sólo quedaba una pregunta por hacerse: ¿qué va a pasar ahora con todos ellos? Y es que en aquel lugar todavía se encontraban unos 80 gatos y perros. “A priori, no podíamos hacer nada, cualquier opción era inviable, utópica”, afirman.

Todos los gatos han sido adoptados

Aquel “hogar de paso” se estaba desvaneciendo. “Gracias a la ayuda de colaboradoras extranjeras, personas cercanas e, incluso, otras protectoras, conseguimos que todos los gatos fueran adoptados”, prosiguen Paula y Rocío en el comunicado. Sin embargo, cuentan que “con los perros fue todo un poco más complicado. Muchos de ellos fueron adoptados (las adopciones más bonitas y generosas las vimos en esta época), otros consiguieron su huequito en protectoras que nos tendieron una mano; pero hubo otros a los que, en tan poco tiempo, no pudimos ayudar. Fue entonces cuando, después de todo lo conseguido hasta el momento, nos echamos la manta a la cabeza y dijimos: ellos se merecen la misma oportunidad que el resto y la van a tener”. Entonces nació el proyecto “Hopedogs. Los últimos del refugio”.

Siete perros en adopción. Los últimos del refugio

En un principio, eran trece; y gracias a la aportación de un grupo de madrinas extranjeras, consiguieron financiación para cuidar de ellos y emprender la búsqueda de alguien que los adoptase de forma definitiva. En sus palabras, “ellos siguen en la residencia, donde están bien atendidos y nosotras vamos todas las semanas a darles paseos, comidas, caricias… pero no es suficiente. Necesitan un hogar”.

Entre los siete perros que aún quedan por adoptar, se encuentran Séphora y Maddy, dos pitbull, de seis y ocho años, rescatadas con nueve meses y dos años, respectivamente; Leonardo y Melian, dos perros mestizos de seis años; Suggar y Baby, dos hermanos, mix de Staffy, de tres años; y Ramsi, una perra mestiza de labrador que tiene cuatro años.

“Son perros estupendos”, comentan Paula y Rocío, “algunos de ellos con el hándicap de los mal denominados “PPP", pero no por ello menos perfectos”. Asimismo, las dos voluntarias han estado asumiendo los gastos y cuidados correspondientes de todos los perros y no van a parar hasta que encuentren su hogar, allí donde sentirse queridos y en casa. “Estamos seguras de que la familia de cada uno de ellos está ahí fuera, pero aún no han llegado a ellos”, aseguran.