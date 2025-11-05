Estas son las horas a las que se espera más lluvia este miércoles en Sevilla

Sevilla afronta este miércoles 5 de noviembre una nueva jornada marcada por los avisos meteorológicos ante el riesgo de lluvia y fenómenos adversos.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso naranja entre las 14:00 y las 20:00 horas en la Campiña sevillana y la Sierra norte, ante la posibilidad de 30 mm de precipitaciones en una hora, además de tormentas. Paralelamente, en el mismo tramo horario estará vigente un aviso amarillo por rachas de viento de hasta 70 km/h.

Esta situación se produce apenas una semana después del episodio vivido el miércoles pasado, cuando un aviso naranja coincidió con una jornada que dejó cerca de 100 litros de lluvia en solo 15 horas en la ciudad, provocando inundaciones y cientos de incidencias.

¿Cuándo lloverá más este miércoles en Sevilla?

Según la previsión, el riesgo de precipitaciones en Sevilla se concentrará especialmente durante la tarde, coincidiendo con el horario del aviso naranja de Aemet. La última actualización del organismo estatal solo prevé 0,1 mm de lluvia a las 14:00 en la capital.

Previsión de lluvia por horas este miércoles en Sevilla / Eltiempo.es

Sin embargo, otro portal meteorológico, Eltiempo.es, anticipa valores superiores y más concentrados a lo largo de la franja vespertina: alrededor de 0,2 mm a las 14:00 horas, que aumentarían hasta 3,1 mm a las 15:00, descenderían ligeramente a 2,8 mm a las 16:00 y alcanzarían su pico máximo a las 17:00 horas con 10,4 mm, antes de disminuir a 2,3 mm a las 18:00.

De este modo, la mayor intensidad de lluvia en Sevilla se espera a las 17:00 horas, momento en el que podrían registrarse más de diez litros por metro cuadrado, según Eltiempo.es.

Activación del plan municipal

Ante las previsiones de mal tiempo en Sevilla, el Ayuntamiento ha activado a las 9:00 horas el Plan Territorial de Emergencias de Sevilla en fase de Preemergencia Nivel 1, con el objetivo de anticipar y coordinar la respuesta ante las posibles incidencias que puedan producirse en la ciudad.

Los servicios municipales permanecerán alerta durante toda la jornada, especialmente en el tramo vespertino, cuando se espera que las precipitaciones y las rachas de viento se intensifiquen.