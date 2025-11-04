Sevilla, en aviso naranja: estas son las horas críticas del temporal y los municipios donde más va a llover este miércoles

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado de nuevo el aviso naranja por lluvias en la campiña y la sierra Norte de Sevilla para este miércoles 5 de noviembre. Una vaguada con un frente asociado volverá a afectar a la provincia, una semana después de las inundaciones que colapsaron la capital hispalense. En esta ocasión, se prevén acumulados de hasta 30 litros en una hora, con precipitaciones que podrán ir acompañadas de tormentas y fuertes rachas de viento de hasta 70 km/h. En este sentido, la Aemet advierte de que "no se descarta la formación de tornados".

El Ayuntamiento de Sevilla ya ha decretado el cierre preventivo de los parques públicos, las instalaciones deportivas y el cementerio durante la jornada de mañana. Asimismo, el servicio de emergencias insta a la ciudadanía a tomar las precauciones para minimizar el impacto de las rachas de viento, como evitar el efecto pantalla al conducir, retirar de las fachadas y balcones los objetos que puedan caer al vacío o evitar pasar junto a estructuras metálicas o zonas de arbolado. Pero ¿cuáles serán las horas más críticas de este temporal?

Importantes acumulados durante las horas centrales del día

Los avisos por precipitaciones de nivel naranja —amarillo en el caso de la sierra Sur— se activarán entre las 14:00 y las 20:00 horas. En este tramo horario, existe un 100% de probabilidad de que llueva en prácticamente toda la provincia. El frente cruzará de oeste a este todo el territorio, por lo que a últimas horas del día las lluvias continuarán en el extremo oriental de Sevilla, al tiempo que irán remitiendo en el resto.

En la capital hispalense, la Aemet apenas prevé 1,5 litros por metro cuadrado entre las 17:00 y las 18:00 horas. No obstante, estas son las localidades donde más va a llover:

De 16:00 a 17:00 horas: Alanís (11,4 mm), Cazalla de la Sierra (11,4 mm), Aznalcóllar (6,3 mm), Castilblanco de los Arroyos (4,8 mm), El Pedroso (3,9 mm), El Ronquillo (3,5 mm) y Almadén de la Plata (3,5 mm)

De 17:00 a 18:00 horas: Lebrija (42,8 mm) , Las Cabezas de San Juan (25,8 mm), Las Nvas de la Concepción (11,6 mm), Constantina (9,5 mm), Alanís (7,1 mm), Isla Mayor (5,1 mm), La Puebla de los Infnates (4,8 mm), El Coronil (4,8 mm) y Los Palacios y Villafranca (3,4 mm)

, Las Cabezas de San Juan (25,8 mm), Las Nvas de la Concepción (11,6 mm), Constantina (9,5 mm), Alanís (7,1 mm), Isla Mayor (5,1 mm), La Puebla de los Infnates (4,8 mm), El Coronil (4,8 mm) y Los Palacios y Villafranca (3,4 mm) De 18:00 a 19:00 horas: Morón de la Frontera (17,9 mm) , El Saucejo (14,5 mm), La Cabezas de San Juan (14,4 mm) El Coronil (13 mm), Montellano (10,3 mm), Osuna (9 mm), Arahal (5,4 mm), Las Navas de la Concepción (5,1 mm) y Lantejuela (4,8 mm)

, El Saucejo (14,5 mm), La Cabezas de San Juan (14,4 mm) El Coronil (13 mm), Montellano (10,3 mm), Osuna (9 mm), Arahal (5,4 mm), Las Navas de la Concepción (5,1 mm) y Lantejuela (4,8 mm) De 19:00 a 20:00 horas: Pedrera (27,3 mm), La Roda de Andalucía (23,5 mm) , Estepa (17 mm), El Saucejo (17,3 mm), Pruna (12,1 mm) y Osuna (4 mm)

, Estepa (17 mm), El Saucejo (17,3 mm), Pruna (12,1 mm) y Osuna (4 mm) De 20:00 a 21:00 horas: La Roda de Andalucía (15,5 mm) y Badolatosa (7,8 mm)

A últimas horas del día apenas se esperan acumulados significativos.

El 112 de Andalucía pide extremar las precauciones

En vistas de este nuevo temporal de lluvias, la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA) ha pedido a la población extremar la precaución y establecer medidas de autoprotección para prevenir riesgos y garantizar la seguridad. En días de fuertes precipitaciones y tormentas, es preferible evitar los desplazamientos por carretera y, si es imprescindible viajar, informarse antes de salir del estado de las carreteras y seguir las indicaciones de los paneles informativos y de los agentes de la autoridad.

Con lluvia al volante se debe disminuir la velocidad y aumentar la distancia de seguridad, así como evitar cruzar por zonas inundadas o balsas de agua o estacionar en los cauces de los ríos. En el campo se deben evitar los objetos metálicos y las piedras o árboles aislados, y en zonas costeras, transitar por paseos marítimos, rompeolas y miradores.

En cuanto al viento, se recomienda cerrar puertas y ventanas y retirar del exterior de las casas todos aquellos muebles y objetos que puedan caer al vacío. Asimismo, se debe permanecer alejado de muros, tapias, cornisas o árboles que puedan desprenderse y evitar subirse a andamios o plataformas que puedan verse desplazadas.