Estos son los motivos por los que Amparo Graciani dimite como comisaria del centenario de la Expo del 29

El pasado 9 de mayo se eligió como comisaria para preparar las actividades alrededor de centenario de la Exposición Iberoamericana de 1929 a la catedrática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de la Edificación en la Universidad de Sevilla Amparo Graciani. Sin embargo, apenas siete meses después del nombramiento, Graciani ha decidido presentar su dimisión. La falta de equipo propio -uno creado por ella misma- y de fondos han sido las principales razones que han motivado el rechazo al puesto. Así lo ha confirmado la propia docente en una publicación en sus redes sociales.

"Carecer de equipo, de mi equipo, y encontrar personas, más cerca de mí de lo debido, que no solo no valoran mi presencia, sino que carecen de absolutamente todos los ingredientes que en mi opinión son esenciales a una buena persona y ya no digamos a un gestor público, son causas más que suficientes para dar marcha atrás y volverme a mis cosas", ha indicado Graciani en esta publicación en referencia a su carrera investigadora, "sin ataduras políticas" y en la que "mis éxitos solo han sido resultado de mi esfuerzo y mis fracasos de mis errores".

Lo cierto es que desde hace años Graciani ha desarrollado una importante campaña de divulgación para promover la conmemoración del centenario de la Exposición Iberoamericana. Por esta faceta de su labor investigadora y divulgadora, en 2022 le fue concedida la Medalla de Oro de la Ciudad de Sevilla. Un año después, se le concedió la Bandera de Andalucía de las Ciencias Sociales y las Letras y en 2024 el Premio de Divulgación Científica de la US.

"No precisaba fondos, ni cobré por mi trabajo; todo venía rodado"

La catedrática ha incidido especialmente en la importancia de que le hubieran permitido crear su propio equipo capaz de aportar "profesionalidad y conocimiento" a un proyecto de semejante envergadura. "Pero parece que no era posible. O al menos no obtuve respuesta. No precisaba fondos, ni cobré por mi trabajo; todo venía rodado", ha apuntado. No ha dudado en comparar su experiencia de siete meses con su carrera en la Hispalense, institución que, a su juicio, le "estimula la conciencia de pertenencia institucional". Sin embargo, en su nuevo cargo, "encontrar personas que actúan de mala fe, desde la mala educación y desde la más absoluta falta de empatía (sea -y hablo en términos genéricos- alcalde, teniente de alcalde, gerente, director, secretaria o auxiliar) representan a una institución me genera no solo incomprensión, sino pena y repulsa".

"Cuando ya estamos de vuelta y somos conscientes de lo corta que es la vida, valoramos nuestro tiempo como oro, y nos damos cuenta de que no merece la pena invertirlo, como tampoco nuestro esfuerzo, en quienes no nos corresponde", ha manifestado la investigadora en su publicación.

Termina la publicación con un agradecimiento agridulce hacia "los valientes, los generosos y gratuitos, porque recordemos que es de bien nacidos ser agradecidos. De eso parece que en nuestro entorno tenemos menos de los que nos creemos".

Para sustituir a Graciani, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, propondrá al pleno del Ayuntamiento a Julio Cuesta para presidir la comisión. Presidente de Honor de la Fundación Cruzcampo desde 2019 y pregonero de la Semana Santa en el año 2022, el exalcalde Juan Espadas lo propuso como comisario de las celebraciones del 25 aniversario de la Expo 92.