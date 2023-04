La subvención municipal por el ficus de Triana a los Dominicos se elevará finalmente a 111.019 euros

La subvención que el Ayuntamiento de Sevilla otorgará a los Dominicos para el cuidado del ficus de Triana será superior a los 78.000 euros que habían trascendido. Según el expediente municipal al que ha tenido acceso este periódico, esta subvención nominativa se elevará finalmente a 111.019 euros, desglosados en dos anualidades. En 2023 la orden religiosa recibirá 78.099 euros y en 2024 se darán 32.920,55 euros que suman en total 111.019 euros. Los detalles pueden verse en el documento que reproducimos bajo estas líneas.

Esta cantidad final se podría incrementar. "En caso de que el coste final de los trabajos descritos superara justificadamente la subvención a la Orden de predicadores de Padres Dominicos por importe de 111.019,55 €, se suscribirá un nuevo convenio por las partes, en virtud del cual el incremento de coste sea asumido por el Ayuntamiento de Sevilla mediante una nueva subvención", reza el texto del convenio que se va a firmar.

La entrega de estas cantidades se formalizará mediante el convenio de colaboración que deben suscribir la Gerencia de Urbanismo y Medio Ambiente (GUMA) y la Orden de Predicadores Padres Dominicos, como entidad beneficiaria propietaria del ficus macrophylla ubicado en el compás de la parroquia de San Jacinto. El objeto de la subvención es "encargar dictamen al Consejo Superior de Investigaciones Científicas dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, que analice las posibilidades de supervivencia del árbol que permita compaginar su mantenimiento con la conservación del templo y la seguridad de personas y bienes, al entender que el referido gasto excede del contenido normal del deber de conservación que como propiedad le corresponde", según reza el expediente municipal.

El Ayuntamiento de Sevilla sacará estas cantidades económicas de una modificación presupuestaria para lograr un crédito extraordinario por la vía de anular una partida destinada inicialmente a "Estudios y Trabajos Técnicos", una modificación autorizada por la Intervención municipal.

Críticas de la Plataforma de defensa del ficus

La Plataforma Ciudadana en Defensa del Ficus de San Jacinto ha criticado este jueves esa subvención de 111.019 euros por "desorbitada", porque se da "directamente a quienes solicitaron apearlo", en referencia a la orden religiosa de dominicos, y "sin publicidad ni concurrencia, por una cantidad desorbitada para el valor de mercado de los informes que espera conseguir". La Plataforma denuncia que este crédito extraordinario que se propone al Pleno y la consiguiente subvención nominativa a la Orden dominica, "en principio, pudiera vulnerar Ley General de Subvenciones y su Reglamento".

"El Ayuntamiento otorga una cantidad desorbitada y sin concurrencia con el objeto de conseguir un 'lavado de imagen' frente a las próximas elecciones, mediante un convenio poco transparente y plagado de incógnitas"

La entidad recuerda que el Pleno del Ayuntamiento de Sevilla de este viernes 21 de abril lleva a aprobación por parte del gobierno municipal un crédito extraordinario de 78.099 euros como subvención nominativa y directa, si bien los Padres Dominicos recibirán del Ayuntamiento hispalense una subvención total y ampliable de 111.019,55 euros. Todo ello a efectos de concertar un convenio entre esta orden religiosa y la Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza (AMJA).

La plataforma denuncia que el Ayuntamiento quiera aprobar esta subvención "en el momento en el que el Consistorio se halla sujeto a acciones penales por el intento de tala del ficus centenario el pasado 18 de agosto de 2022". Añade la plataforma que esta aprobación se va a producir "a los pocos días de que el Juzgado de Instrucción nº9 de Sevilla haya dictado, con la adhesión del Ministerio Fiscal, el auto por el que abre diligencias penales contra el Ayuntamiento". La plataforma señala que "esta propuesta, de prosperar, comprometería en términos políticos a todo el Pleno del Ayuntamiento en actuaciones que actualmente se encuentran sometidas a investigación judicial por la vía penal".

La plataforma lamenta que "dicha subvención se encuentra abierta a incrementos futuros para la Orden de Predicadores de Padres Dominicos que regentan la parroquia de San Jacinto, es decir, para los mismos que propusieron, trataron de justificar mediante informes parciales, y finalmente solicitaron el apeo del ficus de San Jacinto, sin escuchar a los expertos ni a la opinión pública que clamaban por soluciones a los problemas derivados del pésimo mantenimiento del árbol que no pasaran por acabar con este monumento natural, en la actualidad recogido en el Inventario de Árboles singulares de Sevilla".

La Plataforma Ciudadana en Defensa del Ficus de San Jacinto asegura que ha recabado informes técnicos especializados que ponen de manifiesto "la posible presencia en el expediente municipal de indicios de presuntos delitos". Esta Plataforma sustanciará todo ello debidamente ante el propio Ayuntamiento en el periodo de exposición pública de la propuesta del gobierno municipal, en caso de que la subvención resulte finalmente aprobada por el Pleno.

Subvención y convenio "pudieran no cumplir con la legalidad"

La Plataforma Ciudadana en Defensa del Ficus de San Jacinto señala que "este crédito extraordinario que se propone al Pleno y la consiguiente subvención nominativa a la Orden dominica, en principio, pudiera vulnerar Ley General de Subvenciones y su Reglamento; no se haya incluida en los planes estratégicos de subvenciones del Ayuntamiento; no se ajusta a lo determinado acerca del procedimiento de concesión de subvenciones directas; no obedece a las razones de interés público, social, económico o humanitario y no atiende a los principios de publicidad y concurrencia en la concesión de subvenciones, entre otros". En relación a la Asociación Multisectorial de la Jardinería Andaluza (AMJA), la Plataforma mantiene que "no se justifica" la presencia en AMJA en el convenio por ser "la entidad que firmó el 16 de agosto de 2023 la denuncia elaborada desde los colectivos y personas que se movilizaron ese día para tratar de evitar la tala del ficus (autorizada por el Ayuntamiento y que empezó a ser ejecutada por la propiedad, la mencionada Orden dominica". Y añade que "resulta llamativo que AMJA, en el desarrollo del convenio, se comprometa a retirarse de esa vía contenciosa-administrativa para que decaigan las actuaciones que de ella derivan".

La plataforma concluye que "si el Ayuntamiento hace uso del dinero público, otorgando en subvención una cantidad desorbitada y sin concurrencia con el objeto de conseguir un 'lavado de imagen' frente a las próximas elecciones, mediante un convenio poco transparente y plagado de incógnitas".La plataforma mantiene que el objeto de la subvención directa a la Orden dominica se justifica en el expediente alegando que la misma es la propietaria del ficus San Jacinto, pero que sus obligaciones en calidad de tal exceden del “contenido normal” del deber de conservación que pesa sobre los propietarios, que no pueden asumir los costes de una conservación con un contenido exorbitante. "El asunto se agrava aún más por lo que supone de trato flagrantemente discriminatorio con relación a todas las personas físicas y jurídicas que son propietarias de inmuebles y/o bienes en la ciudad de naturaleza histórico-patrimonial".

Y añade que "no nos consta que el ficus de San Jacinto esté recibiendo el cuidado y el mantenimiento necesario para su supervivencia. Lo que podría ser un bien no sólo de interés cultural, también para la salud de la ciudadanía y el medioambiente de una de las ciudades más cálidas de España, y que ha sufrido un daño extraordinario, continúa en peligro".