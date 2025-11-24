¿Qué hacer si sufres una caída en la calle? Estos son los casos en los que el Ayuntamiento deberá indemnizarte

El juzgado contencioso-administrativo número 13 de Sevilla ha condenado al Ayuntamiento de La Rinconada a indemnizar con 29.408,73 euros a una mujer que resbaló en un paso de peatones del municipio en julio de 2022. La sentencia recoge que la víctima, quien sufrió un esguince de tobillo, se cayó porque en la calzada había agua jabonosa procedente de las tareas de baldeo de la calle.

El operario de limpieza encargado de esa tarea ha sido un testigo clave al confirmar que no había ninguna señalización que advirtiera del peligro del agua acumulada. En este sentido, ¿qué puedes hacer si sufres una caída en la calle y a quién puedes reclamar?

¿Qué hacer si sufres lesiones por una caída en la calle?

De acuerdo con el artículo 32 de la Ley 40/2015, del Régimen Jurídico del Sector Público (LRJSP), "los particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas correspondientes, de toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento normal o anormal de los servicios públicos, salvo en los casos de fuerza mayor o de daños que el particular tenga el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley".

Este precepto concuerda con el artículo 106.2 de la Constitución Española, acerca de la responsabilidad patrimonial de la Administración ante quienes sufran daños por acción o por omisión de sus deberes. En este caso, el fallo acredita que la caída y las lesiones que sufrió la afectada "fueron debidas a una inadecuada señalización del riesgo generado" por la forma de limpiar la calle.

Las reclamaciones por caídas en la vía pública deben dirigirse al ayuntamiento correspondiente. Estas se deben acompañar con fotos, vídeos, testimonios o cualquier otra prueba de que el accidente fue consecuencia del mal estado de la acera o la calzada. Igualmente, es recomendable ponerse en contacto con la Policía Local para que levanten un atestado que determine las causas de la caída y solicitar una copia del peritaje detallado.

En relación con el suceso de La Rinconada, el letrado de la viandante herida presentó una reclamación de responsabilidad patrimonial, que fue desestimada en la vía administrativa. Posteriormente, esta decisión fue recurrida por vía judicial.

¿Existe el derecho a una indemnización por lesiones tras caerse en la calle?

En calidad de responsables civiles, las administraciones deberán abonar a los ciudadanos que sufran lesiones como consecuencia de una caída en la vía pública. La cuantía de estas indemnizaciones dependerá de la gravedad de las lesiones causadas a la víctima y la repercusión que esta tenga en el normal desarrollo de su vida diaria.

Los peritos judiciales establcerán el grado de perjuicio y los días precisos para su curación, que servirán para calcular las indemnizaciones económicas que han de recibir las víctimas. La mujer que resbaló en el paso de peatones había necesitado 45 días para estabilizarse de un esguince del tobillo izquierdo, aunque permaneció un año con “perjuicio personal”, según el informe pericial. En este caso, la sentencia ha ratificado la indemnización de 29.408,73 euros que reclamaba la perjudicada.