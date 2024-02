¿Qué supermercados abren en Sevilla el Día de Andalucía?

Este miércoles 28 de febrero se celebra en toda la comunidad autónoma el día de Andalucía y aunque en los colegios andaluces ya los más pequeños han festejado este día, este miércoles lo que se conmemora es la celebración del referéndum, sobre la iniciativa del proceso autonómico de Andalucía en 1980. Previo a este hecho tan importante, en toda la región hubo manifestaciones que demandaban la autonomía de Andalucía y en esta jornada del 4 de diciembre de 1977, en Málaga murió el trabajador malagueño Manuel José García Caparrós a causa de un disparo. Su figura se convirtió en un símbolo de la lucha de los andaluces por su autonomía.

Por esta razón muchos andaluces podrán tener un día festivo en esta semana y hay quienes aprovechan estos momentos para organizar lo que necesita en casa si es que durante el fin de semana no les ha dado tiempo o prefieren surtir la nevera de los productos que falten. A continuación se elabora un listado de los supermercados en Sevilla que abrirán sus puertas este 28 de febrero.

Mercadona

Esta cadena de supermercados siempre ha cerrado sus puertas en los festivos nacionales, y en el caso de los festivos autonómicos también aplica la misma norma, de manera que sus tiendas no abren este miércoles 28 de febrero. Aquellos que quieran realizar la compra en este super tendrán que hacerlas a principios de semana o esperar al jueves 29 de febrero.

Carrefour

En la web de este centro se especifica que pueden abrir los domingo y festivos pero cada una de las tiendas se rige por un criterio diferente, de manera que aquél que quiera cerciorarse de que su supermercado Carrefour está abierto este miércoles 28 de febrero deberá comprobar a través de su localizador si su tienda más cercana estará abierta en la jornada del jueves o por el contario, permanecerá cerrada. En principio todos los Carrefour permanecerán cerrados a excepción de los Express que sí que abrirán con su horario habitual de 10:00 a 22:00.

Dia

En cuanto a las tiendas Dia no hay un criterio único para abrir o cerrar los supermercados este festivo nacional por lo que lo más recomendable es buscar en el localizador de su página web y corroborar que la tienda en cuestión permanecerá abierta, son varias las que optarán por ofrecer a sus clientes la posibilidad de comprar en el supermercado.

Lidl

Estos supermercados no tienen un criterio unificado para cada una de las tiendas de modo que algunas abren en festivos y otras no. Además, las que abren no suelen tener el mismo horario que los días laborales de modo que es mejor entrar en el localizador de su página web para tener la certeza de que está abierto antes de ir. Es probable que la mayoría de supermercados Lidl cierren sus puertas este 28 de febrero.

Aldi

Los festivos no suele abrir este supermercado pero como no hay un criterio uniforme al respecto lo mejor es mirar en su buscador dentro de la web para ver si la tienda más cercana está abierta o no, ya que figuran algunas tiendas abierta y otras no, incluso el horario no es uniforme para todos los locales.

Hipercor

Todos los centros de Sevilla tanto de Hipercor como los supermercados de El Corte Inglés permanecerán cerrados este miércoles 28 de febrero, así aparece en la web de cada uno de ellos.

Alcampo

Este supermercado, tiene una política parecida a la de Carrefour y abre los domingos y festivos que entren dentro del calendario de apertura. Este miércoles es probable que sigan el ejemplo del resto de supermercados y cierren sus puertas.

MAS

La mayoría de los supermercados MAS permanecerán cerrados este miércoles 28 de febrero, en su página web los usuarios podrán acceder a ver el horario de cada tienda e incluso saber si hay entrega a domicilio.