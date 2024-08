Susana, la china más graciosa de Tiktok que vende a sus “chochis” ya sus “machos ibéricos” desde Sevilla

Las redes sociales son utilizadas por muchos negocios como forma de darse a conocer ante potenciales clientes y para eso, muchos deciden dejarse ver con contenido llamativo y que no se olvide. Esto se puede ver en cuentas como la de Susana (@susanachinagraciosa), que desde su local en un polígono sevillano ha convencido a más de 140.000 personas que ya la siguen en redes sociales como TikTok, gracias a su forma de enseñar las prendas de ropa en tendencia que llegan a su comercio de venta al por mayor.

Puro carisma para vender ropa

"Buenas tardes, mi macho ibérico, mi chochona", comienza Susana uno de los vídeos de su página de TiktTok en el que presenta un conjunto de dos piezas blanco de crochet. "Macho ibérico" y "chochona" (o "chochi") no se limitan a este vídeo en concreto, sino que se han convertido en una seña de identidad de esta cuenta y su particular manera de referirse a sus seguidores. "¿Este me pega para irme a la playa, mi macho ibérico, mi chochi?" pregunta ante un público cada vez mayor, que no deja de crecer más conforme su contenido se viraliza. Ese vídeo en concreto, uno de los primeros de su perfil que se puede ver al estar fijado, cuenta con 2,8 millones de visualizaciones, siendo uno de los que más éxito ha tenido, pero no el único.

Su cuenta, que supera los 142.600 seguidores, acumula ya más de 2.800.000 me gusta, varios vídeos con millones de visitas y muchos más con miles de visualizaciones. Susana, la gran protagonista de esta cuenta, usa las redes para promocionar Moda Susana, su tienda que se encuentra en el Polígono industrial Aeropuerto de Sevilla, en la que vende prendas al por mayor. Las usa para mostrar su amplio catálogo de ropa y accesorios, que la propia Susana se encarga de presentar a sus seguidores. Desde conjuntos de crochet, hasta vestidos como el que calificó como 'vestido Barbie' ante el que decía "¿cae la baba o no cae la baba?", en todos presenta los conjuntos, los distintos colores y sus puntos fuertes, como si hace "un pedazo de culo" o si se trata de una falda que es realmente un pantalón, además de dar consejos y especialmente de pasárselo de lujo mientras graba contenido, contagiando ese buen humor a sus seguidores de paso.

Esa mezcla de desparpajo y una actitud tan andaluza en su forma de expresarse ha conquistado a su público, que la adora, como se puede ver en los comentarios de los vídeos en TikTok, por ejemplo, "la acabo de conocer y ya me cae genial" y testimonios parecidos son algunos de los comentarios que se suelen encontrar en sus vídeos.

La actitud divertida y desenfadada de las redes de Susana son la marca de la casa y han hecho que esta mujer de origen chino y que lleva ya 23 años en España se convierta en una influencer que ha llegado hasta a la televisión. En Canal Sur ya apareció a comienzos del mes de junio de 2024 en el programa 'EnREDa2', donde como experta en moda su capacidad de vender ropa, incluso la menos agraciada, fue puesta a prueba en un reto. También ha sido invitada al programa de RTVE, 'Mañaneros', desde donde conectaron tanto en su tienda como en el plató como invitada, donde acudió para tener un duelo de moda con Teria Yabar.