Suspendida la circulación de trenes entre Huelva y Sevilla por la caída de la catenaria

Viajeros del Media Distancia Cádiz-Sevilla que ha quedado averiado en la vía.

Desde las 12:20 horas de este miércoles, 29 de octubre, se encuentra suspendida la circulación entre Huelva y Sevilla debido a la caída de la catenaria en San Juan del Puerto, según informa Adif.

El Media Distancia Huelva - Sevilla de las 10.51h ha quedado detenido en el trayecto. Renfe ha previsto el envío de un tren de reserva diésel desde Sevilla para garantizar el trayecto hasta destino, informa Renfe.

Las condiciones climatológicas adversas también han provocado este miércoles la avería de un Media Distancia Cádiz-Sevilla a la altura de Dos Hermanas.

En tanto siga cortado el trayecto, se pueden ver afectados los servicios de trenes de Larga Distancia, Media Distancia y Cercanías de la línea C5 de Sevilla.

Estas son las incidencias, según Renfe:

MD 13099 Sevilla 08:48 - Huelva 10:33 , detenido en el trayecto. Por el momento, sin transporte alternativo.

Intercity 339 Sevilla 12:40 - Huelva 14:02: se mantiene servicio alternativo por carretera entre Sevilla y Huelva y paradas intermedias. Informado interventor para ofrecer megafonía, Centro de Servicios y Megafonía de Sevilla Santa Justa .

Intercity 335 Huelva 17:50 - Sevilla: Servicio alternativo por carretera entre Huelva y Sevilla.

Renfe está informando a los viajeros a través de los canales de comunicación y atención al cliente habituales.

Adif ha informado en la red social X de la suspensión del servicio.