Suspendidos los trenes de Media Distancia entre Sevilla, Huelva y Cádiz por los daños del temporal

La circulación ferroviaria en Andalucía occidental continúa afectada este jueves tras el fuerte temporal de lluvias que ha causado daños en la infraestructura ferroviaria y anegaciones en distintos tramos de la vía. Los trenes de Media Distancia entre Sevilla-Huelva y Sevilla-Cádiz permanecen suspendidos en ambos sentidos, según informaron fuentes del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y de Renfe.

La avería en la catenaria entre San Juan del Puerto y Huelva Mercancías ha obligado a interrumpir la conexión entre Huelva y Sevilla, mientras que en el tramo Dos Hermanas-Lebrija, en la línea Sevilla-Cádiz, la falta de tensión eléctrica mantiene sin servicio la conexión con la Bahía gaditana. ADIF ha señalado que no existe aún previsión de reparación, y que los técnicos trabajan en la zona a la espera de que las condiciones meteorológicas permitan avanzar en las labores de recuperación.

Como consecuencia, Renfe ha tenido que suprimir varios trenes de Media y Larga Distancia, entre ellos el Alvia Cádiz-Madrid de las 06:35 horas, el Alvia Cádiz-Barcelona de las 07:35 horas -que inició su recorrido desde Sevilla- y el Alvia Huelva-Madrid de las 08:00 horas. Para estos trayectos se han habilitado servicios alternativos por carretera, con el fin de garantizar los desplazamientos de los viajeros afectados.

En el caso de los Cercanías de Sevilla, la circulación se ha ido restableciendo progresivamente desde primera hora de la mañana. Todas las líneas se encuentran operativas excepto la C1, que continúa sin servicio entre Lora del Río y La Salud, en el entorno de la barriada de Bellavista. El resto del trazado, entre Jardines de Hércules y Lora del Río, funciona con normalidad. En Cádiz, los trenes de Cercanías también operan con normalidad tras resolverse una incidencia puntual registrada en la línea C1.

Durante la jornada de ayer, el temporal provocó la suspensión de medio centenar de trenes en las conexiones entre Sevilla, Huelva, Cádiz y Málaga, debido a la acumulación de agua en las vías.

Renfe ha indicado que mantiene un seguimiento permanente de la situación, en coordinación con ADIF y las autoridades meteorológicas y de Protección Civil, con el objetivo de restablecer el servicio ferroviario lo antes posible y siempre en condiciones de seguridad.