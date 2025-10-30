Estos son los municipios de Sevilla donde más llovió el miércoles

La jornada del miércoles dejó en la provincia de Sevilla un episodio de lluvias históricas que obligó a activar el aviso naranja por fuertes precipitaciones en la Campiña sevillana y la Sierra Norte desde la medianoche hasta las 20:30 horas, media hora antes de lo previsto inicialmente.

Los cinco municipios con más lluvia

A lo largo de la jornada del miércoles, las localidades con mayor litros de agua registrado, según datos de Aemet, fueron:

Fuentes de Andalucía: 108 litros por metro cuadrado

Sevilla Aeropuerto: 99,5 litros por metro cuadrado

Carmona: 96 litros por metro cuadrado

Sevilla Tablada: 92 litros por metro cuadrado

Écija: 90,9 litros por metro cuadrado

Destaca el hecho de que los dos pluviómetros de la capital —Sevilla Aeropuerto y Sevilla Tablada— se sitúan entre los registros más altos de toda la provincia, confirmando que el temporal se cebó especialmente con la ciudad.

De hecho, según el Ayuntamiento de Sevilla, la capital superó el récord histórico de precipitaciones en un solo día, que databa del 2 de noviembre de 1997, cuando se alcanzaron 109,3 litros por metro cuadrado. Todos los tanques de tormenta de la ciudad se llenaron por completo.

Lluvias intensas también en el centro y norte de la provincia

En otras zonas de la provincia, las precipitaciones también fueron muy significativas. En Tomares se registraron 89,6 litros por metro cuadrado, mientras que en Carrión de los Céspedes cayeron 85 litros.

Muy cerca, en Almadén de la Plata, en plena Sierra Norte, el pluviómetro marcó 84,2 litros, y en La Puebla de los Infantes, 63,6 litros. Y más al sur, Morón de la Frontera contabilizó 55,4 litros, una cifra también destacada dentro del temporal.

Las zonas de Sevilla donde menos llovió

El agua cayó con menor intensidad en algunos puntos del sur y este de la provincia. Osuna acumuló apenas 9,4 litros por metro cuadrado, mientras que La Roda de Andalucía y Lora de Estepa se quedaron en 8 litros. En la zona más occidental, Las Cabezas de San Juan registró 20 litros, y Guadalcanal, en la Sierra Norte, 20,4 litros.

Más de 700 incidencias por las lluvias

El Servicio de Emergencias 112 Andalucía gestionó más de 700 incidencias relacionadas con las lluvias y el viento, la mayoría durante las horas centrales del día.

En la capital, la Policía Local atendió 228 avisos, incluyendo ocho rescates y cuatro accidentes de tráfico sin heridos. Además, varias vías quedaron anegadas o cortadas, como los túneles de la A-92 a su paso por Palmete y Alcalá de Guadaíra, así como tramos de la A-4, la SE-3105 y la SE-3201.

El Ayuntamiento de Sevilla activó a las 11:00 horas el Plan Territorial de Emergencias en fase de Preemergencia, mientras que municipios como Lora del Río, Dos Hermanas y Fuentes de Andalucía desplegaron sus equipos de emergencia desde primera hora, sin incidencias graves.

Las lluvias, aunque intensas, también han tenido un efecto positivo: los embalses del sistema de abastecimiento de Sevilla han aumentado su volumen en cuatro hectómetros cúbicos. Los ríos experimentaron ligeras crecidas, sin incidencias destacables, salvo el Tamarguillo, en Sevilla, y el Majalberraque, en Umbrete, que alcanzaron el nivel naranja.