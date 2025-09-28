La tala de 20 árboles en la avenida Doctor Fedriani por las obras del Metro generan quejas entre los vecinos

Las obras de la Línea 3 del Metro de Sevilla continúan su avance desde Pino Montano hacia la Macarena, alcanzando desde el mes de julio la Avenida Doctor Fedriani y San Juan de Ribera. Este progreso, sin embargo, ha topado de frente con el malestar ciudadano tras la tala, la pasada semana, de la completa alineación de árboles de gran porte situada frente al Hospital Universitario Virgen Macarena.

La intervención, ejecutada entre el lunes 22 y el viernes 26 de septiembre, ha sido recibida con indignación por parte de vecinos, que han plasmado su protesta en redes sociales. La queja principal se centra en la pérdida de la única sombra que disponía este tramo de la avenida, un recurso especialmente valorado por las personas que acuden al centro hospitalario. Los ciudadanos lamentan que la acera opuesta, pegada al hospital, carece de arbolado, por lo que estos ejemplares eran un alivio importante para peatones, especialmente para aquellos con problemas de salud sensibles al calor.

Operarios realizan tareas de apeo en árboles de la avenida Doctor Fedriani / M. G.

La tala final ha superado las previsiones iniciales del proyecto constructivo. Mientras que el plan de apeo proyectaba la retirada de seis ejemplares de Tipuana Tipu ubicados en la curva hacia la calle Doctor Leal Castaños, finalmente se han talado los 20 árboles que ocupaban un tramo de la avenida Doctor Fedriani, desde la esquina mencionada hasta el parking subterráneo.

La justificación para este apeo, según consta en los documentos oficiales, es la "incompatibilidad con la obra" del metro. Los informes detallan que los ejemplares, situados en una alineación de alcorques, interferían de manera "ineludible" con el trazado proyectado. La instalación de las redes de servicios (conductos y cables) no tenía cabida en la acera del hospital, por lo que el "único corredor posible" era la acera este de Doctor Fedriani, precisamente donde se ubicaban las tipuanas. El desnivel existente con los edificios colindantes hacía inviable cualquier alternativa, descartándose también el trasplante debido al tamaño y porte de los árboles.

Cuatro nuevos árboles por cada uno talado

Ante la imposibilidad de conservar los ejemplares, fuentes de la Consejería de Fomento han explicado que la estrategia de compensación seguirá el criterio aplicado en otras zonas afectadas por las obras: la plantación de cuatro nuevos árboles por cada ejemplar apeado. Esta medida ya se ha llevado a cabo en Pino Montano y San Lázaro, donde se han plantado más de 300 árboles nuevos en los últimos meses.

El apeo de árboles es una constante a lo largo del recorrido de la Línea 3. Las talas comenzaron en julio de 2024, con 53 ejemplares en la calle Estrella Mizar y 36 en Agricultores. Hasta la fecha, la zona más afectada ha sido los Jardines del Poeta Fernández de los Ríos y Victoria Kent, con 244 talas, seguida de la calle Agricultores, con 153.

Las obras del Subtramo III, que tiene una longitud de 1.013 metros y discurre por el corredor formado por la Avenida Doctor Fedriani y la calle San Juan de Ribera, tiene una duración estimada de 46 meses. Esto significa que los vecinos de la Macarena deberán convivir con las obras cerca de cuatro años.