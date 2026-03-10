Talados cuatro árboles en la Campana para el paso del Tranvibús

Vista de la Campana, donde se han talado cuatro árboles para el paso del Tranvibús

El Ayuntamiento de Sevilla ha talado cuatro árboles en La Campana, en pleno centro, para dar paso al Tranvibús de Santa Justa al Duque, ya que esta línea "requiere un gálibo de seguridad superior al de un autobús convencional" y "la poda recurrente no ofrecía una solución estable ni segura". El gobierno local alega este "criterio técnico" como causa de la eliminación de estos árboles.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes municipales, que señalan al respecto que, en ese punto, determinadas especies "interferían por su desarrollo de copa, crecimiento y rebrote, y la poda recurrente no ofrecía una solución estable ni segura".

Por este motivo, la actuación se ha limitado a los casos en los que era "técnicamente inviable" mantener ese arbolado "en condiciones compatibles con el servicio". En este sentido, el Consistorio estudiará ahora las especies más adecuadas para reponer el arbolado en próximas campañas de plantación.

En la fase 1 de estas obras, correspondiente al carril bus segregado Torreblanca-Sevilla Este-Santa Justa, el Ayuntamiento asegura que ha compensado, repuesto y mejorado el arbolado. En el corredor Torreblanca-Sevilla Este-Santa Justa, las obras obligaron a retirar 77 árboles con posiciones "incompatibles", de los que "55 estaban en estado normal, 17 presentaban alteraciones significativas y cinco estaban en estado decrépito", remarcan las mismas fuentes.

Frente a ello, "se proyectó una compensación muy superior", con 235 nuevos árboles y 46 palmeras, además de miles de arbustos y otras plantaciones de acompañamiento, de modo que "no solo se ha respuesto, sino que se ha plantado más: algo más de tres árboles nuevos por cada árbol retirado", tal como inciden desde el Consistorio.