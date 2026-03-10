Las obras del Tranvibús llegan a Santa Catalina

Las obras del Tranvibús de Santa Justa al Duque han llegado esta semana a la zona de Santa Catalina, junto a las Plazas Ponce de León y Jerónimo de Córdoba. Las máquinas y operarios que ejecutan los trabajos para esta línea 100% eléctrica han ocupado los carriles de salida del centro, de forma que solo queda un hueco por el que pueden pasar los vehículos que dejan el casco histórico por este punto.

En la actualidad las obras para esta nueva línea se ejecutan en Martín Villa, Plaza de la Encarnación, Imagen, Santa Catalina y José Laguillo.

Dada la reducida duración prevista para esta fase y la siguiente, el Ayutamiento no prevé la necesidad de disponer de desvíos provisionales para el tráfico.

En el centro, el Tranvibús entra por Escuelas Pías y sale por Jáuregui. En ambos casos atraviesa por delante de Ponce de León y cruza el estrechamiento de Almirante Apodaca antes de llegar al Duque. En sentido contrario, del Duque a Santa Justa, el Tranvibús sale por Jáuregui y continúa por Recaredo (carril derecho) hasta girar a José Laguillo.

Detalle del carril segregado. Fuente: TUSSAM / Dpto. de Infografía

Estreno después del verano

El Tranvibús del Duque a Santa Justa, cuyo estreno se prevé para septiembre de este año, tiene seis paradas: Plaza Duque, Imagen, Ponce de León, José Laguillo, Amador de los Ríos y Santa Justa.

Trazado del tranvibús desde Santa Justa hasta plaza del Duque. Fuente: TUSSAM / Dpto. de Infografía

Una vez que sale de Santa Justa, el trazado se bifurca en dos sentidos en Jose Laguillo a la altura de Amador de los Ríos: en sentido centro entra por Amador de los Ríos y Gonzalo Bilbao hasta Puñonrostro. En dirección al Duque, discurre en plataforma reservada desde Santa Justa y José Laguillo hasta Amador de los Ríos esquina Gonzalo Bilbao. De Gonzalo Bilbao al Duque ya no hay plataforma reservada.

En sentido contrario, para ir hacia Santa Justa sale por Puñonrostro hasta Recaredo y de ahí a José Laguillo.