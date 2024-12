La "tarde buena" de Sevilla Este se convierte en un estercolero

Una actividad organizada por un distrito municipal que acabó convertida en un mar de bolsas y desperdicios. Es lo que ocurrió el pasado martes, día de Nochebuena, en Sevilla Este, en concreto, en la explanada de la calle Cueva del Agua. En esta zona había programada por el Distrito Este-Alcosa-Torreblanca una "tarde buena" que ha generado bastante polémica por el volumen de residuos que generó. Críticas contestadas desde el Ayuntamiento de Sevilla, que defiende que este acto de ocio estaba controlado y contaba con un dispositivo policial y de limpieza, el cual evitó que su duración se prolongara durante la noche. A las 20:30, la basura ya estaba recogida.

La polémica se ha vivido en las redes sociales. En X, varios vecinos de la zona han lamentado el aspecto que presentaba este enclave tras concentrarse en él centenares de personas desde el mediodía. Uno de las voces más críticas ha sido la del perfil Distrito Este Limpio, que en una publicación ha acusado al alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, y al concejal de Barrios de Atención Preferente, José Luis García, de "transformar unas fiestas navideñas en un botellón consentido y organizado por el distrito". Comentario acompañado de un vídeo -que se reproduce en esta noticia- en el que se comprueba cómo ha quedado la citada zona: numerosas bolsas, botellas y otros desperdicios, junto a varios furgones policiales y agentes desalojando de asistentes la explanada.

"Despliegue de policías, pero luego intenta llamarlos, que resulta que están en las 'botellonas' que organiza el propio Ayuntamiento de Sevilla", lamentaba la citada cuenta, que recuerda que esta concentración estaba incluida dentro de la programación navideña del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca. Una publicación muy comentada por vecinos del barrio e incluso de otras ciudades, como Jerez, donde han recordado las molestias ocasionadas el último mes a raíz de las zambombas organizadas por distintas entidades.

Una tradición de 20 años

Desde el Ayuntamiento hispalense se ha explicado que el vídeo publicado en redes sociales refleja el momento en el que se despliega el dispositivo policial y de limpieza previsto para la "tarde buena". En este sentido, fuentes municipales aclaran que esta actividad surgió hace 20 años de forma espontánea entre los vecinos y los bares de la calle Cueva del Agua. Hace dos años se empezó a regular por parte del distrito, con el fin de fijar un límite horario y evitar que los residuos permanecieran en la explanada hasta el día de Navidad.

Con tal fin, los bares colocan barras en el exterior para que consuman los asistentes a la actividad, que comenzó a las 12:00. No obstante, reconocen que resulta imposible evitar que varios grupos de jóvenes acudan con las bolsas propias de las botellonas, como refleja el referido vídeo. Destacan que el dispositivo de agentes de la Policía Local y de Lipasam se desplegó a las 19:30, hora en la que estaba fijado el final de la "tarde buena". Primero se desalojó la zona de personas y luego se limpió, de manera que a las 20:30 no quedaban ya residuos. "Si el distrito no lo hubiera incluido en la programación navideña, no se podría haber controlado y tanto los asistentes como la basura habrían permanecido allí hasta el día siguiente", apuntan desde el Consistorio.

Varios vecinos insisten en la contrariedad del Ayuntamiento, que prohíbe durante el año las botellonas y luego es el que las incentiva con este tipo de actividad.