La Cabalgata desafía el pronóstico meteorológico: 100% de probabilidad de lluvia durante la tarde del domingo en Sevilla

La Cabalgata de Reyes Magos saldrá el próximo 5 de enero y mantendrá su horario y recorrido, pese a la previsión de lluvias. Así lo ha confirmado el Ateneo de Sevilla en un comunicado, en el que alude a la "preparación y organización de meses" de una fiesta que "involucra a miles de personas" y "nunca ha tenido que lamentar ningún 106 años de historia". No obstante, la Docta Casa continuará pendiente de la predicción meteorológica y señala que cualquier alteración en el horario o el recorrido se comunicará a través de su página web y redes sociales.

Lo cierto es que después de unas navidades agradables y un fin de año marcado por el frío, el tiempo anticiclónico quedará atrás por la influencia de una borrasca atlántica. El frente irrumpirá en el noroeste peninsular desde este viernes y llegará a la mitad occidental de Andalucía a lo largo de la jornada del sábado en forma de precipitaciones, que serán más intensas durante los siguientes días.

Algunas lloviznas durante la salida del Heraldo

Este viernes 3 de enero será una jornada de transición previa al cambio de tendencia, con predominio de nubes altas, temperaturas con pocos cambios y viento flojo de levante. Mientras, el sábado 4 de enero, los cielos se irán cubriendo progresivamente con precipitaciones débiles dispersas a partir del mediodía. A partir de las 17:00 horas el Heraldo Real recorrerá las principales calles de Sevilla para recoger las llaves de la ciudad de la mano del alcalde. Desde las 18:00 horas, las probabilidades de que llueva en la capital hispalense asciende a un 55%, según la Agencia Estatal de Meteorología.

En cuanto a las temperaturas, habrá una gran oscilación con mínima de 3 grados y máxima de 18.

Chaparrones y tormentas coinciden con la Cabalgata

Las peores previsiones se confirman a medida que se acerca el domingo 5 de enero, día de la Cabalgata de Reyes Magos. Sevilla amanecerá con intervalos nubosos y lluvias desde la madrugada. Durante la segunda mitad del día, las precipitaciones se extenderán de oeste a este por toda la provincia, siendo localmente fuertes y persistentes. Por la tarde, las lluvias podrán ir acompañadas por tormentas ocasionales. Esto unido al aumento de la temperatura máxima hasta 21 grados y los vientos moderados de componente sur incrementarán la sensación de bochorno, con una elevada humedad relativa.

La probabilidad de lluvia asciende al 100% desde el mediodía en prácticamente toda la provincia. En este sentido, una veintena de municipios sevillanos han decidido adelantar su Cabalgata al sábado 4 de enero, entre ellos, Alcalá de Guadaíra, Coria del Río, Bormujos, La Algaba, Marchena, Tomares, Lebrija, Gelves, Utrera, San Juan de Aznalfarache o Mairena del Aljarafe.

Mañana de Reyes pasada por agua

El lunes 6 de enero, Día de Reyes, las previsiones no son mucho más halagüeñas, con gran parte del territorio nacional sumido en el temporal de lluvias. No se descartan acumulados significativos en la provincia de Sevilla, con precipitaciones moderadas, especialmente durante la madrugada, cuando podrán ir acompañadas de tormentas. No obstante, las lluvias tenderán a remitir y trasladarse al este a lo largo del día, dejando nubes y claros durante la tarde y cielos totalmente despejados a última hora.

En paralelo, amainarán los vientos rolando al oeste y las temperaturas irán en descenso, con mínima de 8 grados y máxima de 19 en la capital hispalense.