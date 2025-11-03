El tiempo en Sevilla: aviso amarillo para el miércoles por lluvia, vientos y tormentas

Se elevan a 500 las incidencias por lluvia en Andalucía, la mayoría en Huelva y Sevilla

Cuando todavía sigue coleando la polémica de la pasada semana en la capital hispalense por las inundaciones sufridas tras las grandes precipitaciones, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha vuelto a activar para el miércoles el aviso amarillo por fuertes lluvias, vientos y tormentas que se esperan para Sevilla y su provincia durante esa jornada.

El regidor hispalense criticó a la Aemet por no activar el aviso rojo en la capital hispalense, mientras que dicha corporación dice que se informó hasta en diez ocasiones al Ayuntamiento sevillano mediante el Centro de Coordinación Operativa (Cecop)

Aviso amarillo en Sevilla 5 de noviembre / Aemet

A pesar de que todavía no indica Aemet desde cuándo estará activo el aviso amarillo, todo hace indicar que se registrarán las mayores precipitaciones sobre la provincia de Sevilla a partir de las 12:00 y se mantendrán por la tarde. Dichas precipitaciones podrían ser localmente fuertes y persistentes, acompañadas de descargas eléctricas y ocasionales granizadas.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado un aviso amarillo en la provincia de Sevilla para este miércoles 5 de noviembre, debido a la previsión de lluvias intensas, tormentas y rachas de viento que podrían alcanzar los 25 kilómetros por hora en algunos puntos.

Desde el Ayuntamiento de Sevilla y los servicios de emergencias se recomienda extremar la precaución en los desplazamientos, evitar zonas inundables y retirar objetos de balcones o terrazas que puedan ser arrastrados por el viento.