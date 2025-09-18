Típico Barra de Tapas, lo de siempre, pero como nunca

En Típico, la carta no se limita a ser un listado de platos, sino que es más bien un recorrido por la esencia de la cocina andaluza y española, salpicado de guiños modernos y sabores que vienen de muy lejos. Una propuesta pensada tanto para quienes buscan reencontrarse con los clásicos de siempre como para los que se animan a probar combinaciones inesperadas, siempre dentro del formato tapa.

Por tanto, la tradición se reinventa sin perder esencia, platos como la papa aliñá con melva, la ensaladilla o el salmorejo cordobés conviven con reinterpretaciones como el salmorejo de remolacha o la ensaladilla de pollo con una emulsión de curry y mango. Una clara invitación a moverse entre registros sin salirse del espíritu que define el buen tapeo.

Así, si hay un hilo conductor en la carta, es el mar. La tradición se siente en cada bocado del arroz negro con chocos y alioli, las tortillitas de camarón, el cartucho de adobo o el de choco. Platos arraigados en la costa andaluza, llevados a la mesa con respeto y una vuelta de tuerca. Hay espacio también para propuestas que cruzan fronteras, como el pulpo a la gallega sobre parmentier, mientras que el bacalao aparece en distintas formas —confitado, en pavía o en buñuelos al carbón—, mostrando la versatilidad de un producto convertido en estrella en Típico.

Corvina, albóndigas de choco, atún a la plancha... La lista sigue, y no por abundante pierde cohesión. Algunas preparaciones, como el capirote de langostinos, juegan con el contraste entre lo creativo y lo tradicional, mientras que otras, como los gambones al ajillo, mantienen un tono reconocible que te reconforta.

La carne también tiene su espacio, y lo ocupa con fuerza. La carrillada ibérica, toda una institución sevillana, comparte carta con un lingote de cochinillo que aporta un giro contemporáneo, pero hay más: el cerdo ibérico se presenta en cortes menos comunes como la pluma con mojo verde, donde la tradición se fusiona con sabores de otras latitudes. El solomillo aparece en distintas versiones —con queso Idiazabal, al whisky, o con foie— demostrando que un mismo corte puede contar historias muy distintas según el enfoque. Y para los que buscan salir de lo habitual, hay opciones que cruzan el mapa: una burguer Típico, novillo argentino, o incluso un magret de pato que aporta un aire francés inesperado, pero siempre bienvenido.

En medio de tanto mar y montaña, el verde también se hace notar. Platos como la alcachofa al jerez con jamón, las espinacas con garbanzos o el tomate ahumado apuestan por técnicas sencillas que dejan brillar el producto. Los arroces y pastas amplían el repertorio: risotto de boletus, cuatro quesos, o unos gnocchi con gorgonzola adaptados al formato tapa, que aportan una nota italiana sin perder el hilo conductor. Tampoco faltan referencias más orientales, como las gyozas de pollo, cordero o ternera.

La propuesta de Típico Barra de Tapas es, sobre todo, plural. Una carta que permite al comensal diseñar su experiencia a medida, moviéndose entre lo de toda la vida y lo inesperado, sin perder la esencia del tapeo.