Trasladan los quioscos de la Plaza Nueva en Sevilla para la reforma

La gran reforma de la Plaza Nueva, en pleno centro de Sevilla, sigue su curso. En estos días ha comenzado la segunda fase de los trabajos, que abarca desde la monumental estatua de San Fernando hasta el andén del Ayuntamiento. Por tal motivo, los quioscos colocados delante del Consistorio hispalense han sido trasladados al lateral que discurre desde la calle Granada hasta Méndez Núñez. Se trata de dos negocios que se mantendrán allí mientras duren las obras. Luego volverán a su ubicación anterior.

La intervención en la Plaza Nueva durará año y medio. Cuenta con un presupuesto de 4,5 millones de euros. Se trata de uno de los grandes proyectos a acometer en el mandato de José Luis Sanz. De hecho, acabará en vísperas de los nuevos comicios locales.

Los trabajos se presentaron el pasado septiembre. La intención es que afecten lo mínimo posible a la próxima Semana Santa. El objetivo prioritario es devolverle a esta plaza la configuración que tenía antes de la reforma a la que fue sometida a comienzos de este siglo con la llegada del tranvía.

Las mejoras a realizar

Las principales actuaciones consisten en redimensionar el espacio central, con la recuperación de su tamaño original, al pasar de los 88 x 48,07 metros a los 105,7 x 59,45. Para ello, se utilizará mármol blanco, gris y rojo. Sobre el mármol blanco de Macael elegido se aplicará un tratamiento superficial que facilite la limpieza y que actúa como protector antimanchas, hidrófugo y oleófugo.

Asimismo se actuará en las redes de saneamiento y abastecimiento para solucionar los problemas de encharcamientos en el espacio central y bajo los enchinados.

Respecto a la red de alumbrado público, se ha propuesto una nueva instalación para el de la fachada del Ayuntamiento y la escultura ecuestre de San Fernando.

Árboles y mobiliario

En lo que al arbolado se refiere, se trasplantarán cuatro palmeras que no mantienen la simetría de la composición y se completarán las líneas de plátanos y de naranjos. Para elló, se sembrarán 11 plátanos y cuatro naranjos.

Con el fin de que todos los elementos tengan una unidad de estilo, el proyecto contempla bancos de fundición en gris forja para el interior de la plaza, que sustituirán a los actuales de base de granito y asiento y respaldo de madera.