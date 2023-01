Tres años con más muertes que nacimientos en Sevilla

Los nacimientos se mantienen en caída libre y ese gran salvavidas frente a la despoblación no llega, siendo cada vez menos los bebés que vienen al mundo en la provincia de Sevilla.

En los últimos datos publicados por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) este viernes, en relación al segundo trimestre de 2022, se refleja el segundo número de nacimientos más bajo en un trimestre del último lustro. Los tres meses en los que menos niños nacieron fue justo el anterior, es decir, entre enero y marzo del año pasado, cuando se registraron 3.361 nacimientos.

Los datos publicados ahora pertenecen al periodo que va de abril a junio. La estadística refleja una mínima variación respecto a los tres meses anteriores. Sólo siete alumbramientos más, es decir, 3.368, siendo ya el primer semestre de 2022, con 6.729 nacimientos, el periodo con la cifra más baja de los últimos cinco años. Según la misma estadística, está muy lejos de los 7.753 que se registraron en el mismo periodo tres años antes, en 2019, o de los 8.507 de 2017.

De su parte, atendiendo a los últimos datos publicados, entre abril y junio del año pasado se produjeron en Sevilla 3.322 partos. De ellos, el 1,8% fueron múltiples (60 dobles y dos triples), de ahí los 3.368 nacimientos.

En cuanto al estado civil de las madres, casi la mitad (48,3%) de los nacimientos se correspondieron a madres casadas. Un total de 1.627. Por su parte, los nacimientos en los que algún progenitor era extranjero fueron 188 del total. La edad media de las madres rondó entre los 30 y 34 años, que aglutinan más de un tercio de los nacimientos. En el 30% de los casos, las madres tenían entre 35 y 39.

Estos números tienen además otra lectura. También negativa. El panorama que dejan los nacimientos en Sevilla es aún más preocupante si se compara con las muertes registradas. La provincia no remonta y mantiene un crecimiento vegetativo negativo desde 2020 cuando, según los datos que maneja el IECA, se registraron 14.852 nacimientos por 17.267 fallecimientos. Un año después, en 2021, la cifra de bebés nacidos creció hasta los 15.134, pero la de defunciones se mantuvo por encima, ascendiendo a 17.549.

Según la misma estadística, en Sevilla se produjeron un total de 4.307 fallecimientos durante el periodo que va de abril a junio. Son 296 más que en el mismo periodo de 2021 y 939 más que los nacimientos registrados en el mismo espacio de tiempo, dejando patente así que en la provincia mueren más personas de las que nacen.

Una circunstancia que no sólo significa que muchas familias hayan quedado destrozadas en este periodo por la pérdida de un ser querido, sino que, además, lleva cinco años repitiéndose trimestre a trimestre y tres si se tiene en cuenta el cómputo global anual, es decir, desde 2020, el año en el que estalló la pandemia. Aún así, destaca el 2021 cómo el año con más muertos en Sevilla del último lustro, con 17.545 óbitos. Una cifra que contrasta con los nacimientos, que, por contra fueron los más bajos desde 2017, con 14.852.

Si se desglosa la cifra de defunciones, la balanza se mantiene en similares cifras en ambos sexos, con datos de abril a junio del año pasado. Un 50,2% en el caso de los hombres y 49,8% en las mujeres. El 19,7% de las defunciones registradas en este periodo correspondieron a personas mayores de entre 85 y 89 años. Las defunciones de extranjeros representaron el 4,3 % del total. El 41,2% de las defunciones correspondieron a personas viudas, seguido del 38,3% que representaron las personas casadas.

En cualquier caso, que la caída de la natalidad en Sevilla no es un problema nuevo y, peor aún, no tiene visos de mejoría a corto plazo. La estadística se desploma a pasos agigantados, con toda la repercusión negativa que este fenómeno tiene en la demografía de la provincia. No en vano, y con datos exclusivos de la capital, en seis años han nacido 2.000 niños menos. Una de las mermas más acusadas y que pone de relieve la necesidad de desarrollar políticas que frenen dicha tendencia, que tanto incide en la población de la capital andaluza y, por ende, en ámbitos económicos y sociales.

Los malos datos de la provincia sevillana tienen su mismo reflejo en las cifras de la Comunidad Autónoma. Según la misma estadística, el segundo trimestre del año 2022 se produjeron en Andalucía 14.850 nacimientos y 19.460 defunciones, lo que supone 4.610 más muertes que nacimientos. Estas cifras suponen, respecto al mismo trimestre de 2021, un descenso del 5,1 % en nacimientos y un aumento del 11,1 % en defunciones.