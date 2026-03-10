Tres detenidos en Sevilla por siete robos mediante el 'mataleón'

La Policía Nacional ha detenido en Sevilla a tres personas como presuntas autoras de siete robos con violencia y lesiones cometidos mediante la técnica conocida como mataleón. La autoridad judicial ha decretado el ingreso en prisión provisional de dos de los tres arrestados.

La investigación se inició el pasado año tras el primer robo violento detectado por los agentes, en el que los autores emplearon esta peligrosa maniobra para reducir a la víctima. La técnica del mataleón consiste en una llave aplicada por la espalda que puede provocar la pérdida momentánea de riego sanguíneo y dejar a la persona inmovilizada, lo que facilita la sustracción de sus pertenencias.

A partir de ese momento se fueron registrando nuevas denuncias con características similares. Los hechos se producían principalmente en las inmediaciones de zonas de ocio de distintos distritos de la capital sevillana.

Las pesquisas policiales permitieron determinar que los sospechosos vigilaban tanto el interior como el exterior de los locales nocturnos para seleccionar a las víctimas. Preferían a personas que abandonaban solas los establecimientos, lo que les permitía actuar con mayor facilidad y reducir el riesgo de ser descubiertos.

La operación policial, denominada Uro, permitió finalmente identificar a los presuntos responsables y proceder a la detención de los tres implicados. Uno de ellos intentó eludir la acción policial huyendo a la provincia de Huelva, donde finalmente fue localizado.

Tras pasar a disposición judicial, dos de los detenidos ingresaron en prisión provisional por orden de la autoridad judicial.