Los tres sevillanos atrapados en Israel inician su regreso a España vía Egipto

Los tres sevillanos que habían llegado a Jerusalén el pasado 22 de febrero, junto a otros peregrinos españoles, comenzaron este miércoles su viaje por vía terrestre hacia Egipto para poder regresar a España, después de quedar atrapados en la ciudad por el conflicto bélico en Oriente Medio. El grupo, compuesto en su mayoría por andaluces de Sevilla, Málaga y Almería, así como otros de Zaragoza, forma parte de una peregrinación organizada por Halcón Viajes y las parroquias de Cuevas del Almanzora y Villanueva de Gállego.

Según explicó el sacerdote Antonio Cobo, párroco en Cuevas del Almanzora, el autobús partió de Jerusalén a primera hora de la mañana y realizó varias paradas técnicas durante el trayecto. La turoperadora y la agencia les proporcionaron un guía local experto, quien les indicó que, en caso de alerta grave, deberían abandonar el autobús para refugiarse en un búnker cercano. "Gracias a Dios no hemos tenido que parar", señaló Cobo, aliviado.

El plan logístico contempla que al alcanzar la frontera con Egipto el grupo abandone el autobús actual para continuar en un vehículo egipcio hasta El Cairo, con un recorrido de más de cinco horas hasta la capital egipcia y un tiempo total estimado de viaje de unas diez horas. Allí les estará esperando el embajador de España para asegurarles asistencia y acompañamiento hasta tomar el vuelo de regreso.

Los tres sevillanos, de distintas edades y con varias décadas de experiencia en peregrinaciones, se encontraban recorriendo los lugares históricos vinculados a la vida de Jesús cuando se desencadenó la crisis. Aunque se sienten seguros y protegidos en Jerusalén, reconocen la incertidumbre de no saber exactamente cuándo podrán volver a sus hogares.