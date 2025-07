El corte del Puente de Triana provoca crispación: "No puedo esperar a que abran el paso"

Del que viene al que cree que va. Y el que cree lo hace con total normalidad hasta que se da de bruces con una realidad alterada. El Puente de Triana, axioma fundamental del tráfico de la ciudad -para viandantes así como para vehículos-, cortado por el rodaje de la serie Berlín. En ese mismo instante llega la confusión, la incertidumbre y, sobre todo, una pregunta que sobrevuela el ambiente: "¿Y ahora yo por dónde tiro?"

Es el impacto de una filmación que afecta a un buen número de personas. Todo tiene un fondo que se debe conocer. Las redes sociales son un grandioso vehículo para la información, aunque no toda la población las consulta a diario. Emergencias Sevilla informaba de que, para los ciudadanos el corte era intermitente. Se iba a poder atravesar el puente de Isabel II durante tramos de tiempo entre toma y toma de la grabación producida por Vancouver Media. Aún con esas, se dan situaciones en las que los ciudadanos no pueden esperar: "Tengo una cita en el médico y no voy a llegar tarde", asegura una mujer, decidida a cruzar en medio de una escena que "tiene bastante peligro", como indican los voluntarios y trabajadores del entramado.

Ante él, en la entrada del puente, por la desembocadura de Reyes Católicos, sólo dos policías responden con serenidad a las preguntas de los ciudadanos, que pasaban vallas y algún punto del perímetro de seguridad con tal de llegar al otro extremo de la pasarela. Ya en el Altozano, la confusión es espejo de la que se palpa al otro lado. "¿Pero se puede cruzar entonces o no?", apunta una mujer. "Ahora mismo sí, señora. Tienen ustedes diez minutos hasta que retomemos el rodaje", informa, walkie-talkie en mano, otro operario de la compañía cinematográfica.

Sumándose a todo este problema, en Triana se sigue desmontando la última gran fiesta de la ciudad y la más importante del barrio. De la Velá de Santa Ana sólo quedan los hierros de esas casetas que se asoman al río. Al otro lado, la mitad de la ya citada avenida Reyes Católicos está delimitada con unos separadores que se utilizan durante el día para el estacionamiento de los vehículos de la productora.

Los vecinos y trabajadores convivirán hasta el próximo jueves con estas circunstancias, que transcurrirán hasta las 19:00. A partir de esa hora, sólo hay un carril habilitado en sentido hacia la plaza del Altozano. Aún así, los cortes afectan mucho al tráfico porque no sólo están en el puente, sino en todo el entorno. Por ejemplo, en el Paseo de Colón se cierra el tráfico a la altura de Adriano, antes de poder hacer el giro hacia esta calle. Esto provoca que muchos vehículos se queden atascados en el paseo durante varios minutos, con la consiguiente indignación de los conductores.

Tanto este lunes como el martes, quienes estaban esperando en el semáforo pudieron presenciar una escena de una persecución en la que participaba un camión cargado de sandías, varios vehículos más y unas motos que cerraban la comitiva. Una vez que pasaron los coches, se colocaron vallas en el puente y el tráfico volvió a circular durante unos minutos. Al otro lado, en Arjona, el corte está pasado el túnel, lo que provoca que los conductores que se dirigen hacia el Paseo de Colón no puedan buscar rutas alternativas, como la salida hacia Triana o la isla de la Cartuja.