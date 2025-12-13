Triana recupera la Antigua Cava de los Gitanos en su callejero histórico

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha inaugurado este sábado el rótulo cerámico con el nomenclátor Antigua Cava de los Gitanos en la actual calle Pagés del Corro, en Triana. El acto pone el broche final a la conmemoración de los 600 años de la llegada del pueblo gitano a España y, en particular, a este barrio sevillano.

El nuevo azulejo, impulsado por el Ayuntamiento a través de la Gerencia de Urbanismo y en colaboración con la Asociación Niculoso Pisano, recupera parte del callejero histórico de Olavide de 1771 y pone en valor la tradición cerámica trianera. Durante la inauguración, Sanz destacó que el rótulo reconoce "la gran aportación de la comunidad gitana a Sevilla y a la identidad cultural de Triana", donde también se fundó la Hermandad de los Gitanos.

La pieza ha sido donada por la ceramista María Dolores Gómez Gomila, del taller Rocío Triana, quien mantiene viva esta tradición desde finales de los años 90. Este rótulo se suma a otros trece ya instalados para recuperar antiguos nombres del callejero.