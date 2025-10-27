UGT denuncia la oficina de maternidad del Ayuntamiento de Sevilla ante la Inspección de Trabajo

La Sección Sindical de UGT en el Ayuntamiento de Sevilla ha denunciado ante la Inspección de Trabajo la situación de la Oficina Municipal de Atención a la Maternidad, situada en la calle José Luis Osborne 5, por considerar que "carece de los informes y documentación necesarios para su apertura y, por lo tanto, vulnera la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y pone en riesgo a trabajadores/as y a usuarios/as de esta oficina".

En la denuncia, asimismo, se asegura que esta iniciativa pone de manifiesto "la absoluta falta de control" que existe por parte del gobierno municipal sobre esta dependencia, con "servicios municipales que llegan a afirmar que desconocen la existencia de la misma!, a pesar de que, tras el acuerdo entre el gobierno municipal del PP y el grupo de Vox esta oficina está abierta al público desde el pasado mes de mayo.

El pasado 16 de diciembre, el delegado de Prevención de UGT informó en la reunión previa al Comité de Seguridad y Salud (órgano municipal encargado de revisar y aplicar la normativa de prevención de riesgos laborales) de la apertura del nuevo centro de trabajo, situado en la calle José María Osborne, y preguntó si se había realizado el correspondiente procedimiento 401, previo a la ocupación de cualquier edificio público, o en su defecto, una evaluación de riesgos y plan de emergencias para los/as trabajadores/as que prestan servicio en dicho edificio.

Según UGT, el Servicio de Prevención contesta que no tiene conocimiento de la apertura de esta oficina municipal y que se informará oportunamente para incluir esta situación en la siguiente sesión del Comité de Seguridad y Salud, previsto para el pasado 9 de octubre.

Sin embargo, en esa sesión del Comité, el Servicio de Prevención informa de que se han solicitado los datos necesarios, así como el personal que trabaja en la Oficina de Atención a la Maternidad, pero que no se ha obtenido respuesta por parte del Servicio de Educación, del que depende según se recoge en el Decreto de Organización Municipal publicado por el alcalde tras el acuerdo con Vox.

Ante esta situación, la Sección Sindical de UGT entiende que el Ayuntamiento de Sevilla está vulnerando la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, así como la seguridad y salud de las personas trabajadoras de la oficina y los/as usuarios/as que acudan a la misma, y lo ha denunciado ante la Inspección de Trabajo, para que se tomen las medidas pertinentes.

"Este descontrol", expone UGT, no es exclusivo de la Prevención de Riesgos Laborales.

El sindicato asegura que también se muestra en la gestión de los Recursos Humanos. La Sección de UGT ha preguntado en varias ocasiones a la Dirección General de Recursos Humanos sobre la existencia de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) para conocer la estructura de personal de esta oficina, pero la respuesta siempre ha sido similar a la ofrecida por Prevención de Riesgos Laborales: desconocen la existencia “oficial” de esta oficina que, por tanto, carece de RPT, un documento obligatorio para definir la estructura de personal de cualquier servicio municipal.

