La Universidad Loyola acoge en su Campus de Sevilla el encuentro internacional ‘AACSB’s Elevate: Europe, Middle East, and Africa’

La Universidad Loyola será la anfitriona del encuentro internacional AACSB’s Elevate: Europe, Middle East, and Africa, que reunirá, los días 27 y 28 de noviembre en su Campus de Sevilla (Dos Hermanas), a más de 270 representantes de instituciones académicas de más de 40 países. Este evento, uno de los principales foros regionales de AACSB, está diseñado en forma de dos jornadas intensivas de debate, formación y análisis sobre los grandes retos presentes y futuros de las escuelas de negocios.

La celebración de este encuentro en el campus sevillano subraya el papel creciente de la Universidad Loyola en el ámbito internacional. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Loyola obtuvo el pasado verano la acreditación AACSB, reconocimiento del que disfrutan menos del 6% de las escuelas de negocios del mundo. De esta manera, se respalda el compromiso de la Facultad con la excelencia académica, la innovación docente y la internacionalización.

AACSB, la Asociación para el Avance de las Escuelas Universitarias de Negocios, es el organismo global que establece los estándares para la educación empresarial, fortaleciendo las escuelas de negocios de todo el mundo mediante la acreditación, el liderazgo intelectual y el aprendizaje transformador.

Portavoces y ponentes de renombre

La decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Pilar Castro actuará como portavoz institucional. "La celebración de este encuentro en Loyola es un honor y un signo de confianza por parte de AACSB, especialmente tras haber sido reconocidos como la única escuela de negocios acreditada AACSB en Andalucía", destaca la decana. Y completa que "este encuentro permitirá compartir, aprender y construir conjuntamente las claves de una educación empresarial más innovadora, más internacional y orientada al impacto real en la sociedad".

La conferencia inaugural correrá a cargo de Professor Eileen McAuliffe, PhD, Executive Vice President, Chief Thought Leadership Officer & EMEA Lead de AACSB International. McAuliffe expondrá cómo impulsar el impacto de la investigación en las escuelas de negocio y demostrar su contribución efectiva a la sociedad; además de abordar el tema de la evolución de la movilidad estudiantil en la región EMEA, un punto de gran relevancia para los medios que deseen cubrir educación y política universitaria.

"En AACSB, estamos encantados de reunir en Sevilla a líderes académicos de más de 40 países para avanzar colectivamente en el futuro de la educación empresarial. Elevate: EMEA ofrece un espacio único para explorar cómo las escuelas de negocios pueden fortalecer el impacto social de su investigación, innovar en la enseñanza y adoptar nuevos modelos de movilidad global. Como institución recientemente acreditada, la Universidad Loyola es un anfitrión excepcional para esta importante conversación sobre excelencia, internacionalización y la transformación de la educación empresarial para la próxima década", afirma Eileen McAuliffe.

Un foro estratégico para la transformación de las escuelas de negocio

Elevate es un espacio que combina formación de alto nivel, intercambio entre pares y orientación práctica, abordando cuestiones clave para las instituciones de educación empresarial en Europa, Oriente Medio y África.

Durante dos días, el Campus de Sevilla de la Universidad Loyola se convertirá en un punto de encuentro para líderes académicos, expertos internacionales, responsables de acreditación y representantes de instituciones que buscan transformar la educación en negocios y prepararse para los desafíos globales de la próxima década.

Entre los temas centrales del programa se encuentran la sostenibilidad financiera de las escuelas de negocio, la movilidad global y las tendencias de internacionalización académica, la garantía del aprendizaje (AoL) y los mecanismos de evaluación de la calidad, los avances hacia la actualización de los estándares de acreditación de AACSB previstos para 2026, o las grandes tendencias que transformarán la educación en negocios en los próximos años.

Fundada en 1916, AACSB International (AACSB) es la asociación de educación empresarial más grande del mundo. Representa a 2,000 instituciones miembros y a más de 1,000 miembros acreditados, y conecta a escuelas de negocios, empresas y aprendices a lo largo de toda la vida para crear a la próxima generación de grandes líderes. Con miembros en más de 100 países y territorios, AACSB impulsa la calidad y el impacto de las escuelas de negocios a nivel global. Conozca cómo AACSB y escuelas de negocios de todo el mundo están liderando con decisión la educación empresarial en: https://www.aacsb.edu/