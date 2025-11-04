La Universidad de Sevilla mantiene de momento la actividad prevista para este miércoles pese a la alerta meteorológica

La Universidad de Sevilla ha comunicado este martes un aviso general dirigido a su comunidad universitaria ante la alerta meteorológica prevista para este miércoles. Según la información difundida por la institución, las previsiones apuntan a un episodio de lluvias, aunque de menor impacto que el registrado la semana pasada. De todas formas, la Aemet ha activado el aviso naranja a partir de las 14:00 hasta las 19:59 de este miércoles en la mayor parte de la provincia.

Pese a la activación, la US ha confirmado que "mantiene la actividad general programada", por lo que no habrá suspensión de clases ni de la actividad académica ordinaria.

No obstante, la Universidad sí ha puesto en marcha medidas preventivas para aquellas actividades previstas en el exterior y ha recomendado que se suspendan mientras se mantenga activa la citada alerta.

El aviso, difundido en los canales oficiales de la institución, subraya que la situación estará sujeta a la evolución meteorológica y que se realizarán actualizaciones si fueran necesarias.