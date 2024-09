Urbanismo autoriza la recalificación del Sánchez-Pizjuán

Una recalificación que contempla que el estadio ocupe más de una hectárea de la zona verde que lo rodea a cambio de una superficie similar en la ciudad deportiva, enclavada en la carretera de Utrera. La Gerencia de Urbanismo tomará conocimiento hoy de la convocatoria de consultas previas del avance del estudio de ordenación de actuación de transformación urbanística del nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán. Un nuevo paso para el futuro coliseo sevillista.

En la documentación a la que tuvo acceso este periódico, aparecen las determinaciones de ordenación detalladas para el cambio de las condiciones urbanísticas y que se resumen en la ampliación de la superficie de la parcela de equipamiento deportivo (para el nuevo estadio) en 10.380 metros cuadrados, hasta los 40.490 metros cuadrados. “Esta superficie es la necesaria para acoger un estadio de primer nivel internacional (con las condiciones de accesibilidad, seguridad, confort y operativa actuales) para un aforo de unos 55.000 espectadores”.

La zona verde circundante al estadio se disminuye en la superficie mencionada y se compensará en la ciudad deportiva del Sevilla Fútbol Club, que cambiará su calificación de equipamiento deportivo a zona verde. La intención del club es incorporar la zona verde resultante al diseño del estadio, “poniendo en alto valor paisajístico esta superficie exterior, y por lo tanto, haciendo efectiva dicha área como una zona de esparcimiento verde”.

El estadio actualmente está calificado como equipamiento deportivo privado con una superficie de parcela de 30.110 metros cuadrados y se encuentra rodeado por una zona verde de 21.738 metros cuadrados. A su vez, la ciudad deportiva se encuentra calificada como equipamiento deportivo privado con una superficie de parcela de 269.462 metros cuadrados.

Los usos del suelo propuestos por el club para el entorno del Sánchez Pizjuán. Fuente: Sevilla FC. / Dpto. de Infografía

Sobre la recalificación ya se ha desmarcado la portavoz del grupo municipal Con Podemos-IU, Susana Hornillo, quien insta al gobierno municipal “a reformular la operación urbanística prevista con motivo de la ampliación del estadio garantizando que la misma, tal como exige la legislación andaluza cumpla el principio de interés general y, de la misma forma que el club verá ampliada su capacidad para generar ingresos, la ciudad obtenga ingresos económicos y mejoras dotacionales que justifiquen la cesión de valiosos suelos públicos en el barrio de Nervión”.

Según explica la líder de Podemos en Sevilla, la actuación urbanística no asegura la adecuada participación de la comunidad en las plusvalías generadas, como establece el artículo 3.2.d de la ley del suelo y el artículo 49 del reglamento de ese mismo documento aprobado en el decreto 550/2022. “La recalificación de 10.380 metros cuadrados para uso privado en Nervión supondrá unas plusvalías para el Sevilla resultantes del incremento del aforo en unos 10.000 espectadores y al aumento de la actividad deportiva, comercial y de ocio prevista para los 365 días del año. A cambio de estos suelos públicos, el Sevilla entregará un terreno de similar tamaño ubicado en su ciudad deportiva, una zona alejada y desconectada del núcleo poblacional, concretamente situada a más de seis kilómetros de la zona donde se realizará la operación urbanística”, sostiene.

Con Podemos-IU llevará la permuta a la Justicia “si no se respeta el interés general”

“Todos apoyamos que el Sevilla cuente con unas instalaciones a la altura de sus necesidades deportivas”, afirma Hornillo al tiempo que manifiesta que “el suelo es un bien comunitario y quien quiera hacer uso del mismo debe pagar un precio justo”. En esta línea, la dirigente advierte que, de no cumplirse la máxima de interés general prevista por la legislación, la operación podría acabar en los tribunales toda vez que existe jurisprudencia “muy clara” al respecto. Concretamente, la concejala de Podemos recuerda la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid 77/2015 por la cual se anuló la modificación urbanística para la ampliación del Santiago Bernabéu por no cumplir con el interés general y por no considerar adecuada la compensación mediante una zona verde propiedad del Real Madrid Club de Fútbol en una zona situada a siete kilómetros de la zona de actuación urbanística.

Otras de las novedades del nuevo Ramón Sánchez-Pizjuán será que el aforo se incrementará hasta los 55.000 espectadores y contará con una gran plaza de ocio y cultura en la explanada de Gol Sur. El proyecto incluye la reurbanización de los terrenos junto a la avenida de Eduardo Dato, que contarán con más zonas verdes, sombras y una oferta comercial los 365 días del año.