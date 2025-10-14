La US defiende la "transparencia" en la elección del nuevo director del coro

La Universidad de Sevilla (US) ha salido al paso de las críticas por la elección del nuevo director del coro de la institución académica, que ha supuesto la sustitución de quien venía desempeñando hasta ahorta tal función, José Carlos Carmona. Un relevo cuestionado por medio centenar de componentes de la formación musical, expresado en una carta en la que lamentan la falta de apoyo de la US a su trabajo durante los últimos años.

La Hispalense, en un comunicado, explica que el reglamento del coro, aprobado por consejo de gobierno de la US tras "una consulta pública y abierta", ya recoge que la designación de la dirección musical se hace por "convocatoria abierta".

En este punto, recuerda que la tramitación de dicho reglamento, que incluye tanto el procedimiento de selección del director musical como sus criterios, ha sido en todo momento "transparente y participativa", frente a las críticas de los mencionados componentes de la formación, que, como informó este periódico, alertan de oscurantismo.

Una selección muy habitual

Según la US, la convocatoria para la dirección musical del coro busca, en último término, "normalizar sus funciones y compensaciones". "La convocatoria y criterios de valoración han sido públicos y objetivos, similares a los empleados en la selección de la dirección musical de otros coros universitarios", añade.

Respecto a la valoración del proyecto artístico de los candidatos con un 70% de la puntuación, que también ha sido cuestionado por los firmantes de la mencionada carta de queja, desde la Universidad de Sevilla se explica que dicho criterio obedece al intento de integrar la actividad del coro en la programación y objetivos generales del Cicus. "No sólo se evalúa el currículo del aspirante a la dirección, sino el proyecto futuro que aporta para la formación los próximos años", detallan desde la institución académica.

En campaña electoral

La universidad insiste en que el reglamento estuvo en audiencia pública y que todos los miembros del coro, "como comunidad universitaria", pudieron participar y mandar modificaciones al respecto.

Esta polémica surge en plena campaña electoral de la US, en la que los siete aspirantes a relevar en el puesto a Miguel Ángel Castro abogan por una gestión con más transparencia y cercanía a quienes forman parte de la amplia comunidad de la Universidad de Sevilla.