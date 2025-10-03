La US destina 70.000 euros a la campaña electoral del Rectorado

La Junta Electoral General de la Universidad de Sevilla (US) ha hecho público este jueves el acuerdo relativo a la campaña electoral para la elección del rector, en el que se establecen los criterios y medidas destinados a garantizar la igualdad de condiciones entre las candidaturas dentro de los cauces institucionales. Entre las disposiciones más destacadas del acuerdo, se contempla la asignación de 10.000 euros por candidatura para la realización de la campaña electoral. Esta cantidad será efectiva a partir del próximo 7 de octubre, una vez proclamadas definitivamente las candidaturas y antes del inicio oficial de la campaña.

La medida ha generado reacción inmediata por parte de la candidata al Rectorado, Ángeles Gallego, quien ha expresado públicamente su rechazo a esta financiación, calificándola de "barbaridad" e "indignidad”. En declaraciones difundidas a través de sus canales de comunicación, Gallego ha afirmado que "he conocido que la universidad va a destinar 70.000 euros a la financiación de la campaña electoral para la elección del rector o rectora. Considero que esta decisión es cuestionable. En un contexto en el que existen necesidades en nuestra comunidad universitaria, me parece un uso inadecuado de los recursos públicos. La universidad tiene prioridades mucho más apremiantes que sufragar gastos en imagen o material de campaña".

Por ello, la candidata Ángeles Gallego propone destinar este dinero de las campañas electorales a iniciativas que, en su opinión, tendrían un impacto más directo y beneficioso para la comunidad universitaria. Entre sus propuestas, ha destacado la posibilidad de conceder más de 250 ayudas de bono comedor para estudiantes, en contraste con las 150 otorgadas este año. En este punto, ha recordado que esa cantidad supera el presupuesto anual de las Facultades de Geografía e Historia, Bellas Artes, Filosofía o Matemáticas. Por tal motivo, ha subrayado que representa más de la mitad del presupuesto total destinado a las ayudas a la movilidad internacional de investigadores, actualmente fijado en 120.000 euros anuales.

Gallego ha anunciado que su campaña será austera: “Os aseguro que no voy a gastar ni mil euros en la campaña. Lo que sí voy a gastar, ya estoy gastando, es mucha suela de zapato.” La candidata se centrará en la participación y el diálogo, “que los recursos tienen que estar al servicio de la comunidad universitaria, y con ello lograr la transformación y el progreso que necesitamos porque la universidad que viene la haces tú y el dinero tiene que ser para ti”. La campaña electoral para el Rectorado de la Universidad de Sevilla se prevé intensa y con un marcado debate sobre el uso de los recursos públicos.