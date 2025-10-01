Se cierra el plazo de candidaturas en la US con siete aspirantes al Rectorado

Serán siete los aspirantes a relevar a Miguel Ángel Castro al frente de la Universidad de Sevilla (US). El plazo de presentación de candidaturas ha acabado este martes. El hecho de que en estos comicios la principal novedad sea la vuelta del sufragio universal ponderado ha propiciado que aumente el número de catedráticos que desean ponerse al frente del Rectorado.

Una carrera electoral con predominio de mujeres. Carmen Vargas, Ana López y Ángeles Gallego proceden del actual equipo de Miguel Ángel Castro. La experiencia demostrada estos años es un aval en cuanto a gestión, aunque todas proponen en sus cartas de presentación cambios y una mayor transparencia. Una forma de ofrecer líneas nuevas y evitar que el electorado piense que, en caso de ganar, mantendrán un gobierno continuista.

La cuarta mujer que aspira a ser rectora de la Hispalense es Pastora Moreno, catedrática de Periodismo, que se presenta con la intención de llevar a cabo “un cambio moderado”.

Cuatro mujeres y tres hombres

Frente a estas cuatro mujeres, tres hombres. Uno de ellos también procede del equipo de Castro. Se trata de Felipe Rosa, quien ha sido vicerrector de Transferencia del Conocimiento.

Los otros dos vienen de fuera del círculo del actual gobierno. Se trata de José Luis Gutiérrez, decano de Odontología, y quien el día en que presentó su candidatura en el registro general de la US reconoció el bajo perfil de estas elecciones y el escaso interés detectado en buena parte de la comunidad universitaria. Palabras que no son baladí para unos comicios que estrenan el sufragio universal ponderado.

A esta carrera por el Rectorado se ha sumado a última hora el ex decano de Derecho, Alfonso Castro, una de las voces más críticas con la gestión de Miguel Ángel Castro.

La campaña electoral comenzará el próximo miércoles 8 de octubre, cuando los candidatos presentarán las propuestas concretas. El jueves 30 será la primera vuelta. Si no hay mayoría suficiente, se celebrará una segunda vuelta, el 10 de noviembre, con los aspirantes que hayan obtenido el mayor número de votos.