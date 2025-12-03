La US y una empresa alemana impulsan un doctorado industrial sobre IA

La Universidad de Sevilla (US) y la empresa alemana Printec-DS HMI Solutions GmbH han anunciado el inicio de un programa de doctorado industrial dirigido por Diana Scherz, directora de Marketing de Printec-DS. La investigación se centrará en el uso de modelos de lenguaje de gran escala (LLM, por sus siglas en inglés) para el desarrollo de estrategias de marketing orientadas a la entrada en nuevos mercados.

El proyecto doctoral analizará cómo estos modelos avanzados de inteligencia artificial pueden recopilar, procesar e interpretar datos de mercado complejos, con el objetivo de ayudar a las empresas a evaluar nuevas oportunidades y diseñar estrategias de acceso viables. La iniciativa se enfocará en estudiar de forma científica los beneficios y limitaciones de estas herramientas, especialmente en relación con las necesidades de las pequeñas y medianas empresas (pymes), sin anticipar resultados de productos concretos.

Las pymes, consideradas el pilar de la economía europea, requieren soluciones innovadoras basadas en IA para reforzar su competitividad y capacidad de adaptación en un entorno cambiante. La integración de inteligencia artificial en la elaboración de estrategias de marketing permitirá que estas empresas accedan a análisis avanzados que tradicionalmente solo estaban al alcance de grandes corporaciones.

La supervisión

El doctorado industrial cuenta con la supervisión de Juan Antonio Ortega, de la US; Thomas Holeczek (Printec-DS) y Wilhelm Daniel Scherz (HTWG Konstanz), lo que garantiza una orientación conjunta desde la academia y la industria.

La iniciativa pone de manifiesto la relevancia de la colaboración entre instituciones académicas y el sector empresarial. La US aporta rigor científico y experiencia investigadora, mientras que Printec-DS facilita conocimientos prácticos y desafíos reales del entorno industrial. Esta alianza asegura que los resultados del proyecto sean sólidos desde el punto de vista científico y aplicables a las necesidades empresariales.

El doctorado industrial refleja el compromiso compartido con la innovación, la transferencia de conocimiento y el desarrollo económico. Refuerza, por tanto, el papel de la universidad y la empresa como actores clave para una economía europea más competitiva y resiliente.

Las empresas colaboradoras

Printec-DS HMI Solutions GmbH se fundó originalmente en 1983, es una empresa alemana especializada en teclados industriales y sistemas HMI personalizados. Con más de 40 años de experiencia en el desarrollo de sistemas de interfaz hombre-máquina, ofrece servicios integrales desde el concepto hasta la producción interna. Exporta a más de 58 países y cuenta con más de 900 variantes de producto en más de 10 sectores industriales.

Por su parte, HTWG Konstanz-University of Applied Sciences se creó en 1906, es una reconocida institución académica alemana destacada por su excelencia en ingeniería, negocios y ciencias aplicadas. Mantiene estrechos vínculos con la industria y apuesta por la investigación orientada a la práctica. Fomenta, de igual modo, la innovación y la preparación de profesionales para los retos reales del mercado.