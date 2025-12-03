La US y una empresa alemana impulsan un doctorado industrial sobre IA
Universidad
La titulación está enfocada a la entrada de las pymes en nuevos mercados
Se trata de estrategias de marketing que antes sólo estaban al alcance de grandes corporaciones
El origen del problema de los Airbus 320 se fraguó en Sevilla
La Universidad de Sevilla (US) y la empresa alemana Printec-DS HMI Solutions GmbH han anunciado el inicio de un programa de doctorado industrial dirigido por Diana Scherz, directora de Marketing de Printec-DS. La investigación se centrará en el uso de modelos de lenguaje de gran escala (LLM, por sus siglas en inglés) para el desarrollo de estrategias de marketing orientadas a la entrada en nuevos mercados.
El proyecto doctoral analizará cómo estos modelos avanzados de inteligencia artificial pueden recopilar, procesar e interpretar datos de mercado complejos, con el objetivo de ayudar a las empresas a evaluar nuevas oportunidades y diseñar estrategias de acceso viables. La iniciativa se enfocará en estudiar de forma científica los beneficios y limitaciones de estas herramientas, especialmente en relación con las necesidades de las pequeñas y medianas empresas (pymes), sin anticipar resultados de productos concretos.
Las pymes, consideradas el pilar de la economía europea, requieren soluciones innovadoras basadas en IA para reforzar su competitividad y capacidad de adaptación en un entorno cambiante. La integración de inteligencia artificial en la elaboración de estrategias de marketing permitirá que estas empresas accedan a análisis avanzados que tradicionalmente solo estaban al alcance de grandes corporaciones.
La supervisión
El doctorado industrial cuenta con la supervisión de Juan Antonio Ortega, de la US; Thomas Holeczek (Printec-DS) y Wilhelm Daniel Scherz (HTWG Konstanz), lo que garantiza una orientación conjunta desde la academia y la industria.
La iniciativa pone de manifiesto la relevancia de la colaboración entre instituciones académicas y el sector empresarial. La US aporta rigor científico y experiencia investigadora, mientras que Printec-DS facilita conocimientos prácticos y desafíos reales del entorno industrial. Esta alianza asegura que los resultados del proyecto sean sólidos desde el punto de vista científico y aplicables a las necesidades empresariales.
El doctorado industrial refleja el compromiso compartido con la innovación, la transferencia de conocimiento y el desarrollo económico. Refuerza, por tanto, el papel de la universidad y la empresa como actores clave para una economía europea más competitiva y resiliente.
Las empresas colaboradoras
Printec-DS HMI Solutions GmbH se fundó originalmente en 1983, es una empresa alemana especializada en teclados industriales y sistemas HMI personalizados. Con más de 40 años de experiencia en el desarrollo de sistemas de interfaz hombre-máquina, ofrece servicios integrales desde el concepto hasta la producción interna. Exporta a más de 58 países y cuenta con más de 900 variantes de producto en más de 10 sectores industriales.
Por su parte, HTWG Konstanz-University of Applied Sciences se creó en 1906, es una reconocida institución académica alemana destacada por su excelencia en ingeniería, negocios y ciencias aplicadas. Mantiene estrechos vínculos con la industria y apuesta por la investigación orientada a la práctica. Fomenta, de igual modo, la innovación y la preparación de profesionales para los retos reales del mercado.
También te puede interesar
CONTENIDO OFRECIDO POR SÁNCHEZ ROMERO CARVAJAL
CONTENIDO OFRECIDO POR HOTEL ALFONSO XIII
Contenido Patrocinado
CONTENIDO OFRECIDO POR AMAZON