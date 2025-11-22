Valdivia, el sevillano de pueblo y licenciado en Derecho

Un tipo alegre, de la quinta del 74, con la sencillez del hombre de pueblo, criado en el sano ambiente familiar de Osuna y que se esforzó mucho en sacar la carrera de Derecho en las aulas de la antigua Fábrica de Tabacos. Su vocación estuvo siempre fuera de toda duda. Es de los que nació cura. Ramón Valvidia asume el gobierno de la diócesis de Cádiz y Ceuta para que la Santa Sede pueda aceptar, por fin, la renuncia de Zornoza, acusado ahora de unos abusos sexuales que habría cometido en los años 90 y que se pueden investigar gracias a la normativa eclesiástica, no por la justicia civil ordinaria, pues los hechos ya estarían prescritos. No era conveniente prolongar más tiempo una crisis con fuerte eco, pues se ha tenido que pronunciar hasta el propio León XIV. Valdivia es un hombre de la casa, el bombero preciso para tiempos de llamas, el hiperactivo con capacidad para estar en varios sitios a la vez y atender a varios frentes, el que nunca dice que no al arzobispo Saiz, que en 2023 lo promovió como obispo auxiliar, y que a veces imprime una velocidad a los debates que puede desesperar a los más cercanos. O parecer una pizca imprudente, pero solo es el uso tan partcular como responsable que hace de la libertad.

De fino sentido del humor hasta para reírse de sí mismo. Intelectualmente muy considerado, sobre todo por sus dos doctorados. Humilde, cercano, se suele salir de los protocolos, un hombre libre al que en ocasiones le cuesta ajustarse a la pomposidad de la diplomacia vaticana, y que dice lo que piensa en cada momento sin salirse de los límites de la responsabilidad. No envía secretarios, acude él mismo a los sitios donde necesita comunicar algo importante o directamente estar presente. Y, por supuesto, es un enamorado del mundo de las hermandades, de la piedad popular y de la validez de las cofradías como instrumentos de evangelización.

Para el recuerdo queda la estampa que conmemoró la consagración episcopal del nuevo administrador apostólico de Cádiz y Ceuta. Eligió una fotografía histórica de la Virgen de los Reyes que por el reverso dejaba constancia de un día tan feliz para don Ramón Valdivia, el cura que antes fue párroco de San Roque en Sevilla. Muchos de sus compañeros de promoción de Derecho le dieron la enhorabuena en el grupo de chat constituido para la celebración de los 25 años de promoción. Que de Derecho en la Hispalense no solo han salido presidentes del Gobierno y ministros. También obispos. Y ahora también, administradores apostólicos de Cádiz y Ceuta.