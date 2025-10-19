Vandalizan la sede de Amama en Sevilla

La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama de Sevilla (Amama), que ha canalizado los testimonios de las afectadas por los problemas del programa de cribado de esta enfermedad en Andalucía, ha denunciado que su sede en el Casco Antiguo -concretamente en la calle Gallos- ha sido vandalizada. El ataque ha ocurrido horas antes de que comenzase el Día Mundial contra el Cáncer de Mama, celebrado este 19 de octubre.

Según ha denunciado la asociación, entre las 21:00 horas del 17 de octubre y las 08:00 horas del 18, un desconocido “ha introducido algún líquido en las cerraduras de las dos puertas de acceso”, impidiendo el paso al interior de la entidad. Una vez denunciado el hecho, un cerrajero se ha personado para cambiar las cerraduras.

"Nos han saboteado. Hemos sufrido actos vandálicos en la sede durante un momento muy especial como son las mesas del Día del Cáncer. Nuestra propia sede, nos han llenado las cerraduras con Loctite [pegamento], impidiéndonos entrar a la sede“, han denunciado a través de redes sociales.

Amama ha convocado una nueva concentración el próximo domingo 26 de octubre frente al Palacio de San Telmo en Sevilla, junto a otras asociaciones andaluzas.