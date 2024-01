Estos son los vehículos prohibidos en la zona de bajas emisiones de La Cartuja

A partir del 8 de enero de este 2024 entra en vigor la zona de bajas emisiones de La Cartuja en Sevilla, eso quiere decir que por este recorrido no podrán pasar todos los coches que actualmente se encuentran en el mercado y es que se pretende sensibilizar a la población con los vehículos híbridos y eléctricos para ser más sostenibles con el medio ambiente en general y con la ciudad de Sevilla en particular.

La primera fase de este cambio en la circulación de esta zona es la información a todos los ciudadanos, durará desde enero hasta marzo de 2024. Se realizará una campaña de información, en la que se notificarán las infracciones a los conductores. A partir de abril de 2024, los accesos no autorizados detectados serán denunciados y sancionados.

Con esta medida se pretende modificar el uso de los vehículos propios, sobre todos aquellos que sean más contaminantes que principalmente son los que usan gasolina y están matriculados antes del año 2000 y de diésel anteriores al año 2006. Estos tipos de coches no podrán acceder a este recinto delimitado de lunes a viernes, no festivos, de 07:00 hasta las 19:00.

Para que sea efectivo este sistema habrá cámaras vigilando la zona delimitada. Esta zona de bajas emisiones en La Cartuja se distribuye de la siguiente manera:

Cartuja Norte : compuesta por las calles comprendidas dentro del perímetro delimitado exteriormente por Américo Vespucio desde intersección con Leonardo Da Vinci, Juan Bautista Muñoz, José de Gálvez, Matemáticos Rey Pastor y Castro, Marie Curie, Avenida de Carlos III (excepto aparcamientos de la banda Oeste y su acceso por Hermanos d’Eluyar), ramal de incorporación SE-30 sentido Glorieta Olímpica hasta intersección con Américo Vespucio. Ninguna de las calles indicadas, que conforman el perímetro exterior, está incluida dentro de la zona de Bajas Emisiones.

: compuesta por las calles comprendidas dentro del perímetro delimitado exteriormente por Américo Vespucio desde intersección con Leonardo Da Vinci, Juan Bautista Muñoz, José de Gálvez, Matemáticos Rey Pastor y Castro, Marie Curie, Avenida de Carlos III (excepto aparcamientos de la banda Oeste y su acceso por Hermanos d’Eluyar), ramal de incorporación SE-30 sentido Glorieta Olímpica hasta intersección con Américo Vespucio. Ninguna de las calles indicadas, que conforman el perímetro exterior, está incluida dentro de la zona de Bajas Emisiones. Cartuja Sur: comprende las calles ubicadas dentro del perímetro delimitado exteriormente por Marie Curie, Camino de los Descubrimientos, Francisco de Montesinos, Avenida de Carlos III (excepto aparcamientos de la banda Oeste y sus accesos). Ninguna de las calles indicadas, que conforman el perímetro exterior, está incluida dentro de la zona de Bajas Emisiones.

Si el vehículo en cuestión cuenta con el distintivo "0 EMISIONES", "ECO", "C" O "B", no está afectado y puede acceder, circular y estacionar en el interior de la Zona de Bajas Emisiones como hasta ahora, sin ningún tipo de restricción. Los vehículos que no dispongan de uno de los distintivos ambientales que permiten acceder a la Zona de Bajas Emisiones, pero puedan acogerse a alguna de las excepciones previstas para entrar en la Cartuja, deberán obtener un permiso de acceso mediante una declaración responsable que puede gestionarse telemáticamente.

En caso de tener un coche que no cumpla con los criterios necesarios para circular en esa zona pero que tenga una plaza de aparcamiento en el interior de algún parking privado de la empresas que hay en el interior de las zonas de baja emisión, podrá acceder sin ningún tipo de limitación, aunque previamente tendrá que tener una autorización.