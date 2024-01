La Zona de Bajas Emisiones de la Cartuja entra en vigor con las críticas de Vox

Ayer entró en vigor la Zona de Bajas Emisiones de la Cartuja. Hasta marzo se realizará una primera fase que contará con una campaña de información en la que se notificarán las infracciones a los conductores. A partir de abril, los accesos no autorizados que se detecten –a través de las 46 cámaras que ha instalado el Ayuntamiento de Sevilla– serán denunciados y sancionados de manera automática. Los principales afectados serán los conductores de los vehículos más contaminantes, es decir, transportes de gasolina matriculados antes del año 2000 y de diésel anteriores a 2006. Una medida que, a pesar de estar en una fase de arranque ya ha recibido las primeras críticas. La portavoz de Vox en el Consistorio hispalense, Cristina Peláez, recalcó ayer que esta medida "ataca a las clases trabajadoras".

En este sentido, Peláez hizo especial hincapié en que "de momento, el Ayuntamiento se limita a asustar" con esta medida, al aplicarla primero de manera informativa, antes de pasar en primavera a la fase sancionatoria, en caso de detectar coches de gasolina matriculados antes del año 2000 y de diésel anteriores a 2006 circulando dentro de la Cartuja.

Al respecto, criticó "el delirio de las políticas climáticas de la izquierda globalista, que perjudica a las clases medias y trabajadoras que no se puedan permitir la compra de un vehículo eléctrico o de nueva generación", ante esta medida que va contra los coches de gasolina de más de 23 años de antigüedad y de diésel con más de 17 años de vida, debido al nivel de contaminación asociada a los mismos.

"El Ayuntamiento de Sevilla, con la puesta en marcha de esta medida, va a complicar la vida a los trabajadores de la Cartuja y provocará problemas de tráfico donde ahora no existen, al margen del gasto que supone la implantación de cámaras de vigilancia y el operativo policial dispuesto para los accesos a la Cartuja, que se distrae de otros servicios policiales bastante más prioritarios", consideró la portavoz de Vox.

Según Peláez, la Cartuja, donde se aplica esta medida como experiencia piloto, "es paradójicamente la zona de Sevilla menos contaminada por los gases contaminantes procedentes de vehículos de combustión interna, por lo que no tiene sentido su implantación, si bien tampoco resulta necesaria en ningún otro barrio de la ciudad".

"La tiranía de las leyes impuestas por las élites globalistas, como la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, no persigue beneficiar tanto al medio ambiente como a los intereses de los ideólogos de la Agenda 2030, que son los auténticos beneficiados", indicó destacando la promesa de Vox de derogar dicha ley estatal.

Por su parte, el Ayuntamiento de Sevilla ha aclarado a este periódico que se está "cumpliendo con lo que dice la ley" y que, en este momento, se encuentran "en una fase informativa". También se debe recordar que el horario de las restricciones es de lunes a viernes –no festivos– de 7:00 a 19:00 horas.

Los vehículos que cuenten con distintivo "0 Emisiones", "Eco", "C" O "B", no están afectados por estas restricciones y pueden acceder, circular y estacionar en el interior de la Zona de Bajas Emisiones como hasta ahora. Los usuarios de los vehículos afectados pueden hacer uso de cualquiera de las bolsas de aparcamiento gratuito colindantes con la zona restringida y también puede acceder y estacionar en cualquiera de los aparcamientos públicos de rotación existentes tanto en el interior de la zona restringida como en los alrededores, o en cualquier punto de la Cartuja donde exista aparcamiento habilitado en la vía pública que no se encuentre en el interior de las zonas restringidas.

Por otro lado, los vehículos que no dispongan de uno de los distintivos ambientales que permiten acceder a la Zona de Bajas Emisiones, pero puedan acogerse a alguna de las excepciones previstas para entrar en la Cartuja, deberán obtener un permiso de acceso mediante una declaración responsable, que puede gestionarse telemáticamente.

Zonas afectadas

Las vías afectadas por la limitación de acceso se distribuyen en Zona Norte y Zona Sur.

Dentro de la Zona Norte están las calles comprendidas dentro del perímetro delimitado exteriormente por Américo Vespucio desde la intersección con Leonardo Da Vinci, Juan Bautista Muñoz, José de Gálvez, Matemáticos Rey Pastor y Castro, Marie Curie y la Avenida de Carlos III –excepto los aparcamientos de la banda Oeste y su acceso por Hermanos d’Eluyar–, ramal de incorporación SE-30 sentido Glorieta Olímpica hasta la intersección con Américo Vespucio. Ninguna de estas calles, que conforman el perímetro exterior, está incluida dentro de la Zona de Bajas Emisiones.

Dentro de la Zona Sur están las vías dentro del perímetro delimitado por Marie Curie, Camino de los Descubrimientos, Francisco de Montesinos y la Avenida de Carlos III.

Más líneas de Tussam

A pesar de las críticas de Vox, no todo han sido consideraciones negativas. El Círculo de Empresarios de Cartuja indicó que era "positiva" la entrada en vigor este lunes de la Zona de Bajas Emisiones. Una medida que, además, calificaron de "coherente" respecto a los proyectos que lidera el complejo empresarial tecnológico en materia de sostenibilidad, con el eCity a la cabeza.

Así lo expresó el presidente del Círculo, Raúl Maldonado, en declaraciones a Europa Press en las que confirmó, además, que pedirá al Ayuntamiento más líneas de autobuses en la Cartuja. Además de la línea 2 que ya circula por el Parque Científico y Tecnológico Cartuja, la intención de la patronal es solicitar que entre en el recinto la línea 5, que actualmente hace su última parada en Torre Sevilla.

Maldonado consideró que la Zona de Bajas Emisiones va a tener una incidencia "prácticamente nula", ya que la mayoría de los vehículos que circulan por la Cartuja tienen ya los distintivos que están autorizados. Además, se han habilitado 2.900 plazas de aparcamiento en la banda Oeste y 500 en el Norte totalmente gratuitas.