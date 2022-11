Un vendedor de la ONCE reparte más de 300.000 euros en premios en la barriada sevillana de Rochelambert

El sorteo de la ONCE de este pasado martes ha repartido 315.000 euros en premios a nueve vecinos de la barriada sevillana de Rochelambert. Javier García, afiliado a la ONCE y vendedor desde 2006, ha sido el encargado de vender nueve cupones premiados con 35.000 euros cada uno en su punto de venta, ubicado en la avenida de los Gavilanes.

Hace poco más de una década dio también medio millón de euros a su barrio. "Es mucha la satisfacción que se siente, que hay mucha gente que lo necesita, porque la vida está muy castigada y me he alegrado mucho, más en estas fechas, que la gente, la verdad, es que lo está pasando mal. Esto levanta un poco el ánimo al barrio", ha subrayado en una nota de prensa remitida por la ONCE.

Este sorteo de la ONCE ha dejado 350.000 euros en la localidad malagueña de Villanueva de Algaidas y Melilla respectivamente y un cupón premiado con 35.000 euros en San Fernando (Cádiz). Más de un millón de euros en premios de los más de dos millones que ha repartido en premios mayores entre Andalucía, Galicia, donde se ha vendido el premio mayor con la serie agraciada con medio millón de euros, Cataluña, y la ciudad autónoma de Melilla.

El sorteo del martes 29 de noviembre estaba dedicado al 50 Aniversario de la Universidad a Distancia (UNED). El cupón diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, se sortean 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (seis euros), y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado.