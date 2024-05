Manuel Carrasco conquistó Sevilla con su emotiva sevillana

Manuel Carrasco es uno de los artistas andaluces más prolíferos y aclamados por el público a nivel nacional y es que el onubense, natural de Isla Cristina, ha conseguido ganare el corazón de miles de sevillanos que acuden en masa cuando pone fecha para sus conciertos en la capital hispalense.

Su trayectoria, el cariño del público y la sincronía que tiene con Sevilla han llevado a Carrasco ser nombrado Hijo Predilecto de Sevilla, honor que se le entregó en la ceremonia celebrado el 30 de mayo en Fibes.

Fue en este acto en el que se hicieron entrega de varios reconocimientos a personas destacadas que tienen un vínculo muy especial con la capital andaluza y Manuel Carrasco fue el que puso uno de los toques más emotivos cantando en directo una sevillana dedicada a la ciudad que le brinda el privilegio de ser su Hijo Predilecto en este 2024 y que será así ya de manera perpetua.

El de Isla Cristina quiso rendir honores a la ciudad que le abre sus puertas y su corazón cada vez que anuncia algún evento en Sevilla. No encontró mejor manera de hacerlo que cantando en directo una sevillana compuesta por él mismo y que entonó por primera vez en el escenario del auditorio de Fibes.

Comienza así "Cómo no voy a quererla si Sevilla a mi me dio, si Sevilla a mi me dio, lo que una madre da un hijo que es todo su corazón, cómo no voy a quererla, si Sevilla a mi me dio". El público presente estaba en silencio y ensimismado con la interpretación del artista que salió OT y que ha conseguido cautivar a miles de personas de todos los rangos de edades.

Manuel Carrasco quiso hacer un guiño también al barrio de Triana en la sevillana y es que este barrio es uno de los más señeros de la ciudad, donde aún se conservan algunos rasgos de sevillanía que poco a poco se van agotando en la capital hispalense debido a la cantidad de turistas que la visitan y que alejan a los vecinos de sus casas.

Cuando finalizó el cante del onubense todo el público estalló en un aplauso atronador que recibió con gusto y mucha emoción el artista, que no esperaba que los presentes lo jaleasen de una manera tan efusiva.