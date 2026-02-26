Las obras de reforma integral de este puente incluyen el reasfaltado completo de la calzada, la renovación de la pintura en los mástiles de luminarias, la herrería del puente y sus barandillas, además de adecentar ambos acerados

La calzada de este puente se va a reasfaltar por completo, se renovará la pintura en los mástiles de luminarias, la herrería del puente y sus barandillas, y además se adecentarán ambos acerados. La Gerencia de Urbanismo recalca que la actuación es muy necesaria porque , desde su construcción, en 1992, no se ha realizado una actuación de este tipo.

Esta obra se ejecuta con los 10,3 millones de fondos de la Gerencia de Urbanismo que están destinando para reparar los socavones y baches que han provocado las fuertes lluvias de los últimos meses.