La borrasca que atraviesa Sevilla este miércoles está dejando cientos de incidencias en la capital. Las fuertes lluvias, que han dejado más de 30 litros por metro cuadrado durante la mañana, están provocando importantes cortes de tráfico debido a calles anegadas por el agua.

Uno de los puntos más afectados es la Avenida Reyes Católicos, donde el tramo final de la calle, que desemboca en San Pablo, ha quedado completamente inundado. Un coche se ha quedado atrapado en el agua, mientras que el resto de vehículos han tenido que desviarse hacia la calle Julio César para evitar el punto más afectado.

Además, también se registran cortes de tráfico en la calle Zaragoza y García de Vinuesa, lo que está complicando aún más la circulación en el centro de la ciudad. Las autoridades recomiendan extremar la precaución y evitar los desplazamientos innecesarios mientras persistan las lluvias.