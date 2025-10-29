Las intensas lluvias que han azotado Sevilla durante las últimas horas han causado importantes incidencias en distintos puntos de la ciudad. Una de las más llamativas ha ocurrido en la tienda Zara de la Plaza del Duque, donde una gran filtración de agua ha sorprendido tanto a clientes como a empleados.

Un video viral difundido en redes sociales muestra una cascada de agua cayendo desde el techo directamente sobre las cajas de cobro ubicadas en la planta de ropa infantil. En las imágenes se escucha a una de las presentes exclamar, entre la sorpresa y la incredulidad: “Esto no lo he visto en mi vida”. El agua también ha provocado encharcamientos en toda la planta.

Este suceso es solo una de las cientos de incidencias registradas en Sevilla a lo largo de la jornada, durante la cual se han acumulado cerca de 115 litros de agua por metro cuadrado en apenas 15 horas, según los servicios de emergencia.

A escasos metros del establecimiento, en la calle Alfonso XII, el agua también ha anegado la vía, complicando la circulación y generando retenciones en una de las zonas más transitadas del centro