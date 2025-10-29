EL TIEMPO
Decenas de pasajeros quedan atrapados en un tren de Cercanías de Sevilla durante cerca de tres horas

Finalmente, los pasajeros fueron evacuados y trasladados en autobús hasta su destino.

Varios pasajeros han permanecido atrapados durante casi tres horas en un tren de Cercanías C-1 que cubre servicio con Utrera. El convoy, que había salido alrededor de la 13:00 horas, se detuvo junto a la estación de Cantaelgallo (Dos Hermanas) debido a una incidencia y a las fuertes lluvias que han afectado a la zona, según una pasajera allí presente.

El tren permaneció sin luz durante buena parte del tiempo y llegó a realizar dos paradas prolongadas, la primera de ellas de unos quince minutos antes de quedar completamente detenido hasta pasadas las 16:00 horas. Según los pasajeros, se intentó enviar otro tren para remolcar el convoy parado, aunque finalmente no pudo acceder a la zona.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Protección Civil y de los Bomberos, que colaboraron en el rescate de los viajeros. Finalmente, los pasajeros fueron evacuados y trasladados en autobús hasta su destino.

A las 14:44 horas, Adif informó de la interrupción de la circulación entre Sevilla y Cádiz por una incidencia que afectaba a la señalización entre Dos Hermanas y El Puerto de Santa María. Además, fuentes del administrador ferroviario confirmaron la suspensión de la circulación por ambas vías entre el Apeadero de San Bernardo y la estación de Santa Justa debido a la acumulación de agua en las vías. Los trenes de Cercanías de las líneas C-1, C-4 y C-5 quedaron detenidos en distintas estaciones.

