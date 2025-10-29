Las lluvias anegan la avenida Kansas City: un coche lucha por subir la rampa de un parking

Las intensas lluvias caídas este miércoles en Sevilla han provocado numerosas incidencias y escenas de caos en distintos puntos de la ciudad. Varias calles y avenidas principales han quedado completamente anegadas, dificultando la circulación de vehículos y peatones.

Uno de los puntos más afectados ha sido la vía de servicio de la avenida Kansas City —la calle paralela a la arteria principal—, donde el agua ha cubierto por completo la calzada y el carril bici, haciendo prácticamente imposible distinguir el asfalto.

En esa misma zona, un conductor tuvo serias dificultades para sacar su coche del garaje de una urbanización, según se aprecia en un vídeo que ha circulado en redes sociales. En las imágenes se observa cómo el vehículo intenta ascender por la rampa de salida del aparcamiento mientras el agua de la calle inundada cae con fuerza hacia el interior, complicando la maniobra.

El episodio refleja el impacto que las lluvias torrenciales han tenido en Sevilla durante la jornada, con calles convertidas en auténticos ríos y múltiples incidencias registradas en distintos barrios de la capital.