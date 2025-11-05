Los profesionales del Centro de Salud Torreblanca han guardado este miércoles cinco minutos de silencio en la puerta del centro en protesta al episodio que tuvo lugar en el centro este lunes, 3 de noviembre, en el que una enfermera sufría una agresión física y verbal por parte de una paciente durante una consulta médica.

La cita ha reunido a más de un centenar de asistentes, entre profesionales sanitarios de varias especialidades, vecinos y comerciantes del barrio, que han querido mostrar su apoyo a la profesional y su repulsa ante este tipo de agresiones.

"Este es un barrio de personas trabajadoras, no es habitual que sucedan este tipo de incidentes, pero sí es cierto que se están dando de forma cada vez más continua", ha expresado a Europa Press la enfermera gestora de casos del Centro de Salud Torreblanca, Inmaculada Alcántara.

Según relata Alcántara, este tipo de episodios, aunque no resultan justificables, sí suelen tener su origen en quejas repetidas de los usuarios sobre las demoras en la atención, en el Servicio de Urgencias especialmente. En este sentido, ha ligado la problemática a una falta de personal y a la "falta de aceptación" de los pacientes ante las previsiones de espera en las consultas.

"Sucede que los pacientes vienen y piden una medicación que no les podemos dar en Urgencias, que se la tiene que dar su médico de cabecera, y se enfadan. También las demoras, igual una consulta por la que tendrían que esperar 10 minutos resulta en media hora de espera porque no tenemos personal para atender a todo el mundo a la vez", ha expresado.

Cabe enmarcar que la sanitaria fue zarandeada, agarrada del cabello y golpeada "agresivamente" contra la mesa de la consulta, además de recibir insultos y amenazas por parte de una paciente.

Según confirmaron fuentes del caso a Europa Press, el incidente se produjo cuando una paciente, que acudía al Servicio de Urgencias por un motivo no prioritario, "se impacientó" ante la demora en la atención y accedió de manera sorpresiva a la consulta, donde atacó a la enfermera.

Así, agarró a la profesional del cabello e insistió en su ataque de tal forma que, para cesar el mismo, tuvieron que intervenir hasta tres personas más: la seguridad del centro, otra enfermera y un usuario.

Tanto Comisiones Obreras (CCOO) como el Sindicato de Enfermería (Satse) en Sevilla expresaron este martes su condena a la agresión. CCOO ha reclamado la adopción de medidas cautelares y de seguridad ante el "incremento" de este tipo de incidentes, mientras que Satse ha denunciado la "brutal agresión" sufrida por la sanitaria.

Al respecto también se ha pronunciado la presidenta del Colegio de Enfermería de Sevilla, Yolanda Izquierdo, que ha lamentado "profundamente" el episodio, al tiempo que ha expresado que "el Colegio de Enfermería de Sevilla ha ofrecido todo el apoyo, emocional y jurídico, a la víctima y exige de nuevo que se adopten las medidas necesarias para que las enfermeras y los enfermeros se sientan seguros en las consultas".