Una paciente arranca parte del cuero cabelludo a una enfermera en el centro de salud de Torreblanca

Una enfermera del centro de salud de Torreblanca resultó herida tras ser agredida este lunes por una paciente. La presunta agresora tiró fuertemente de la cinta con la identificación que la profesional sanitaria llevaba al cuello, para luego agarrarle fuertemente de los pelos. Como no la soltaba, tuvieron que intervenir hasta tres personas para poder liberar a la enfermera, a la que la paciente le arrancó varios pelos y parte del cuero cabelludo. La agresora fue detenida por la Policía Nacional y permanece en las dependencias policiales a la espera de pasar a disposición judicial.

Los hechos ocurrieron sobre las dos y media de la tarde de lunes, hora a la que había una gran cantidad de personas en el centro de salud. La enfermera estaba atendiendo a una serie de personas, cuando una de las mujeres que estaban allí para una tira de orina se impacientó e insistió en que tenían que atenderla urgentemente. La profesional sanitaria le explicó que tenía que atender antes a casos más urgentes, siguiendo el patrón establecido por el triaje. Había una persona con un dolor en el pecho y otra con hipertensión. Esto motivó que la paciente empezara a protestar y a tratar de implicar a otras personas que aguardaban, insistiendo en que no la atendían y que metía antes a otras personas.

Concentración de protesta en el centro de salud de Torreblanca, este martes, tras la agresión a una enfermera. / M. G.

En un momento dado, la mujer aprovechó que salía un paciente de la consulta para colarse. En ese momento tiró fuertemente de la cinta identificativa de la enfermera, para inmediatamente agarrarla por los pelos y obligarla a sentarse en un sillón. La profesional sanitaria pidió auxilio y entraron en la consulta un usuario, otra enfermera y un vigilante de seguridad. Entre los tres lograron forcejear con la mujer para conseguir apartarla, no sin que antes hubiera causado heridas a la víctima. Inmediatamente, desde el centro avisaron a la Policía Nacional, que detuvo a la presunta agresora.

Antes de ser trasladada a las dependencias policiales, la mujer pidió que la viera un médico, pues decía que había sido agredida ella también. Una facultativa la revisó y comprobó que lo único que tenía era la piel enrojecida, fruto del forcejeo mantenido con las personas que salieron en defensa de la enfermera agredida. La profesional sanitaria que fue víctima de esta agresión se encuentra en estado de shock y está de baja médica. No ha podido acudir este martes a su puesto de trabajo, según informaron a este periódico fuentes del centro de salud de Torreblanca.

En la puerta del ambulatorio se ha celebrado a mediodía una concentración de protesta por lo ocurrido y en solidaridad con la víctima. Para este miércoles hay de nuevo previsto un acto similar, al que acudirán el Colegio de Enfermería, los sindicatos, asociaciones de vecinos y comerciantes de Torreblanca y todas las personas que quieran sumarse a expresar su repulsa por esta agresión.

El Colegio de Enfermería mostró su condena por lo ocurrido, así como su apoyo a la enfermera agredida, y pidió que se establezcan medidas efectivas para que esta situación no vuelva a ocurrir. El centro de salud de Torreblanca cuenta con un vigilante, pero aún así no se pudo evitar esta agresión.